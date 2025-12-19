Baleares registra 25 denuncias por violencia de género al día y sigue liderando la tasa de víctimas

Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Baleares registraron 2.365 denuncias por violencia de género durante el tercer trimestre de 2025, lo que significa que recibieron una media de 25,7 al día.

Así, el archipiélago ha seguido liderando la tasa de víctimas de este tipo de violencia con 35,9 por cada 10.000 mujeres, 0,3 puntos por encima del año pasado. También supera la media nacional, que este 2025 es del 19,8.

Son datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, relativo al tercer trimestre de 2025, que han sido publicados este viernes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Entre julio y septiembre se registraron en Baleares 2.365 denuncias por violencia de género, lo que supone un incremento del 3,3% respecto a las 2.289 del mismo periodo de 2024.

En total fueron 2.221 víctimas, un aumento interanual del 1,1%. De ellas, 1.179 son españolas (-4,5%) y 1.042 son extranjeras (+8,3%). Las víctimas procedentes de terceros países representan el 46,9% del total, siete puntos porcentuales más que en 2024.

De todas las denunciantes del tercer trimestre de 2025 tan solo una era menor de edad -y española-, lo que supone una bajada del 83,3% respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se contabilizaron seis.

Durante el tercer trimestre del año, los órganos judiciales especializados en violencia de género de Baleares incoaron 535 órdenes de protección (+22,7%), de las cuales 406 fueron adoptadas (+15,3%) y 129 fueron rechazadas (+57,3%). Por cada 100 mujeres se adoptaron 24,1 medidas de protección.

El número de víctimas que se acogieron a su dispensa de no declarar en contra de su supuesto agresor creció un 45,6% hasta alcanzar las 383. Esto supone que 17,2 de cada 100 mujeres usaron este derecho que tienen garantizado.

Un 95% de sentencias condenatorias

Entre julio y septiembre en el archipiélago se dictaron 322 sentencias condenatorias por violencia machista, un crecimiento interanual del 7%, que a su vez representaron el 95,3% del total de los fallos judiciales.

No obstante, aumentaron todavía más, un 77,8%, las sentencias absolutorias, aunque fueron tan solo 16. Otros 49 procesos judiciales (+250%) fueron objetos de un sobreseimiento libre y 730 fueron archivados de forma provisional (-13,8%).

En total fueron enjuiciadas 338 personas (+9%), de las cuales el 95,3% fueron condenadas, de los cuales 192 son españoles (16,4%) y 130 son extranjeros (-4,4%). La tasa de condenados entre unos y otros fue prácticamente la misma, muy cercana al 95%.

Los Juzgados de Menores de las Islas enjuiciaron a cuatro menores por violencia de género durante el tercer trimestre de 2025, un incremento interanual del 300%. Tres de ellos son españoles y uno es extranjero. Todos los procedimientos finalizaron con la imposición de medidas sobre los acusados.

Datos nacionales

En el conjunto de España, el número de mujeres víctimas de violencia de género y el de las denuncias presentadas durante el tercer trimestre de 2025 se han mantenido estables con respecto al mismo periodo del año pasado.

Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre se registraron un total de 49.156 mujeres víctimas (+0,8%) y 53.268 denuncias (+0,2%), siempre según los datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ.

Durante este periodo, los juzgados con competencias en materia de violencia sobre la mujer recibieron 53.268 denuncias, lo que supone que diariamente se presentaron en toda España una media de 579.

Siete de cada diez denuncias (72,2%) las interpusieron las víctimas tanto en sede judicial como en comisaría, mientras que las presentadas por familiares representaron el 1,92 % del total de denuncias, un porcentaje levemente más bajo que el registrado en el mismo trimestre de 2024.

El resto respondieron a atestados por intervención directa policial (16,2%), a partes de lesiones recibidos directamente en el juzgado (6,9%) y a servicios de asistencia y terceras personas en general (2,5%).

La distribución de las víctimas según su país de origen sigue manteniéndose estable trimestre tras trimestre: el 61% de las mujeres víctimas tenían nacionalidad española y el 39% restante, otras nacionalidades. En el tercer trimestre de 2025, se registraron 121 víctimas menores tuteladas, de las que el 69,4% eran españolas y el 30,5% restante, extranjeras.

Entre los meses de julio y septiembre, 19,8 de cada 10.000 mujeres de toda España fueron víctimas de violencia machista, una tasa muy próxima a la registrada en el mismo trimestre de 2024, en el que fue de 19,6.

Las comunidades autónomas que registraron medias superiores a la nacional fueron Baleares (35,9), la Comunidad Valenciana (25,3), Canarias (24,4), Murcia (24,1), Cantabria (22,9), Madrid (21,5) y Andalucía (20,9).