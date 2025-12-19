Baleares quiere seguir la senda de Galicia y prohibir la venta de 'vapers' y bebidas energéticas a menores

Baleares mantiene su cruzada contra el consumo de vapeadores y bebidas energéticas entre menores de 18 años. La consellera de Salud, Manuela García, ha reconocido esta mañana que el Govern trabaja en una nueva Ley de Adicciones que contemplaría una regulación específica para equiparar el tabaco con los 'vapers'. García, sin embargo, ha señalado que esta nueva norma está en una fase "embrionaria" y no será una realidad "inmediata".

En el departamento de Salud buscar seguir la senda de Galicia, que esta misma semana refrendaba en su Parlamento una pionera ley en España que equipara en menores el consumo de bebidas energéticas y alcohol y el de vapeadores y tabaco. Desde el inicio de la legislatura, el Govern ha invertido muchos esfuerzos en concienciar y prevenir sobre el consumo de esta sustancias, pero no ha dado el paso de abordar la creación de una regulación específica.

Uno de los aspectos que preocupan en el Govern sobre el consumo de vapeadores y bebidas energéticas entre menores es la facilidad con la que pueden adquirirse estos productos. Los primeros pueden comprarse tanto en estancos como en "quioscos y tiendas de chuches", tal y como ha indicado la consellera, mientras que los segundos pueden encontrarse prácticamente en cualquier tienda de alimentación o supermercado de forma totalmente legal. Con la nueva ley, de la que no han ofrecido más detalles, esperan poder abordar y normativizar todos estos aspectos.

Según ha señalado García, la facilidad para conseguir estas sustancias, unido a que se les introducen saborizantes de menta o de fresa, hace que la percepción sea que su consumo es "inocuo" cuando "no lo son en absoluto". En el caso de las bebidas energéticas, simplemente ha aclarado que se pretende restringir su consumo entre los menores de 18 años.

"Un problema real de salud pública"

La consellera ha hecho estas declaraciones en la presentación de una campaña que promoverá el Govern para advertir de los efectos del consumo de estos productos entre los niños y adolescentes, en la que también han estado presentes la consellera de Familias, Bienestar Sociales y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, y la directora de la Oficina Balear de la Infancia y la Adolescencia (OBIA), Esther Balaguer.

Esta campaña se puso en marcha desde este lunes y se llevará a cabo mediante la difusión de distintas piezas audiovisuales en redes sociales y medios de comunicación, además de enviarse carteles a los centros educativos.

Imagen de la presentación de la campaña. / CAIB

En uno de los vídeos que se difunde actualmente, se alerta a los consumidores de los cigarrillos electrónicos que respiran "disolventes, detergentes e incluso insecticidas" y que provoca la enfermedad Evali, que es una afección pulmonar que puede ser mortal. Sobre las bebidas energéticas, se ha recalcado que su ingesta disminuyen la concentración, afectan a la salud mental y, mezcladas con alcohol, aumentan su peligrosidad.

Balaguer ha advertido que estas conductas de riesgo aparecen "cada vez más pronto" y "forman parte del día a día" de los jóvenes. Al mismo tiempo, ha señalado que una exposición temprana a estos productos tiene "efectos perjudiciales en su desarrollo". Por estos motivos, el Govern ha considerado que se debía aportar información "clara" y "comprensible" entre las familias y los centros educativos, para que los menores sepan "qué hay detrás de determinados consumos".

Fernández ha explicado que la campaña está centrada en la "prevención", puesto que el consumo de vapeadores y bebidas energéticas están "cada vez más presentes" y son "socialmente aceptados". "La normalización es uno de los riesgos, por lo que es necesario intervenir de manera específica", ha sostenido.

Así, el objetivo es que tanto los adolescentes, como las familias sean "conscientes antes de que se consoliden estas conductas" y ha remarcado que, en las políticas sociales, actuar a tiempo es "clave", ya que "la prevención es mejor que la intervención". En ese sentido, ha resaltado el trabajo conjunto de las instituciones para ofrecer una "respuesta eficaz" a una "realidad compleja".

Por su parte, García ha relatado que la campaña está basada en la "evidencia científica", puesto que se ha consultado a neumólogos, endocrinos y nutricionistas. También ha hecho referencia a la encuesta Estudes sobre el consumo de sustancias entre los adolescentes, que en la última edición se reflejaba una disminución del consumo del tabaco, el alcohol, el cannabis y los hiposedantes.

La responsable de Salud ha alertado que fumar de los vapeadores es "tan malo o peor" que un cigarrillo, suele ser "la puerta de entrada al tabaquismo" y ha puntualizado que ya ha habido los primeros ingresos hospitalarios por su consumo. En lo relativo a las bebidas energéticas, ha destacado que su consumo equivale a hacer un ejercicio físico intenso, pueden desencadenar en arritmias malignas e infartos.

"El consumo excesivo de cafeína o taurina puede provocar alteraciones sueño, del comportamiento, trastornos psicológicos y cardiovasculares", ha indicado. García, por último, ha apuntado que la campaña forma parte de la estrategia del Govern para informar que las adicciones a sustancias son "un problema real de salud pública" en Baleares y ha argumentado que es "imprescindible" trabajar desde la infancia.