La Autoridad Portuaria de Baleares baraja los puertos de Palma y Alcúdia para el desmbarco de las basuras de Ibiza

La Autoridad Portuaria de Baleares baraja los puertos de Palma y Alcúdia para el desembarco de las basuras de Ibiza y Formentera en Mallorca, un traslado que ya cuenta con el encaje legal, que se iniciará en 2026 y que en estos momentos está pendiente de la firma del convenio entre el Consell de Mallorca y el Consell de Ibiza.

Así lo ha indicado este viernes Toni Ginard, director de la Autoridad Portuaria de Balears, que ha informado que en estos momentos la entidad está estudiando la ubicación del atraque y el desembarco del buque que debe trasladar las basuras desde Ibiza y Formentera a Mallorca, ya sea en el puerto de Palma o también en el de Alcúdia, posibilidad, ésta última, no mencionada hasta ahora por el Govern y el Consell de Mallorca.

"Hay diferentes espacios del puerto de Palma que estamos barajando en estos momentos, sin que hasta ahora haya una decisión firme", ha confirmado Ginard. "Lógicamente nos preocupa mucho el tema medioambiental de ese transporte en barco, así como el desembarco de los residuos y su traslado a la planta de Son Reus. Por eso contemplamos opciones diferentes para el atraque del buque en el puerto de Palma o también en el puerto de Alcúdia", ha avanzado.

El pasado martes, 16 de diciembre, el pleno del Parlament dio vía libre al traslado de las basuras con el voto a favor de PP y Vox, encajando la operación en el denominado decreto de aceleración de proyectos estratégicos, que le da sustento legal y se tramitará como proyecto de ley.

El traslado de los residuos de Ibiza y Formentera a Mallorca responde al pacto entre el Govern y los los consells de Ibiza y Mallorca, acordado ante la finalización de la vida útil del vertedero de Ca na Putxa de Ibiza. Antes de la puesta en marcha definitiva de esta iniciativa, se prevé realizar una prueba piloto. A cambio de recibir y tratar los residuos que hasta ahora iban a Ca na Putxa, el Consell de Mallorca recibirá una ayuda de 50 millones de euros del Govern distribuidos temporalmente en diez anualidade y bajará la tasa de basuras un 10%.

Queda pendiente todavía por formalizar el convenio entre los consells de Ibiza y Mallorca para que arranquen los traslados de residuos, con todos los detalles por fijar sobre el puerto de destino, el desembarco de los residuos y el traslado por carretera hasta la planta de Son Reus, en la carretera de Sóller.