La Audiencia de Palma ordena la busca y captura e ingreso en prisión de ‘Charly’, el líder de la gran estafa inmobiliaria de Lujo Casa

La Audiencia de Palma ha ordenado hoy la búsqueda nacional e internacional, detención e ingreso en prisión de Carlos García Roldán, el cabecilla de la gran estafa inmobiliaria de Lujo Casa, condenado a casi 15 años de prisión y a pagar una indemnización de más de dos millones de euros a más de un centenar de perjudicados.

El principal inculpado, conocido como ‘Charly’, no ha comparecido este mediodía en el Palacio de Justicia, pese a haber sido citado por el tribunal con el objeto de celebrar una vista de medidas cautelares que había solicitado el fiscal anticorrupción de Baleares, Juan Carrau.

El procesado, a través de su abogado defensor, ha alegado que le ha resultado materialmente imposible desplazarse de Barcelona a Palma porque no ha encontrado billete de avión.

Ante su incomparecencia, la fiscalía ha reclamado este mediodía a la Sección Segunda que lo pusiera en busca y captura y acordara su encarcelamiento de forma preventiva debido a la elevada condena que le han impuesto y el evidente riesgo de fuga existente.

El resto de acusaciones particulares se han adherido a la solicitud del ministerio público y también han interesado el encarcelamiento de ‘Charly’. Mientras, el letrado defensor se ha opuesto a la medida cautelar al indicar que la busca y captura es demasiado restrictiva. Además, ha detallado que desde que su representado quedó en libertad provisional por este procedimiento, siempre se ha personado cuando ha sido citado por la Justicia y nunca ha dejado de comparecer.

El tribunal, finalmente, ha accedido a la petición del fiscal Juan Carrau y ha acordado la búsqueda nacional e internacional, detención e ingreso en prisión del considerado ‘cerebro’ de una de las mayores estafas inmobiliarias de Baleares, un fraude de más de tres millones de euros con una treintena de promociones fantasma en toda Mallorca que dejó unos 200 afectados en 2015 y 2016.

La Sala lo ha puesto en busca y captura y ha ordenado su encarcelamiento a fin de que pueda llevarse a cabo la comparecencia solicitada por el ministerio público.

Fuerzas y cuerpos de seguridad

El auto ha sido comunicado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que puedan dar cumplimiento a lo acordado y procedan a arrestar a Carlos García Roldán.

El tribunal ha tenido en cuenta que ‘Charly’ acaba de ser condenado a penas de prisión que superan los 14 años y constan antecedentes de huida a otro país, Colombia, del que tuvo que ser extraditado para poder seguir con la tramitación de la causa judicial.

La sala concluye que la medida cautelar interesada por las acusaciones “resulta no solo justificada, sino proporcional y necesaria”.

La Audiencia Provincial impuso a Carlos García Roldán 14 años y nueve meses de cárcel por un delito continuado de estafa agravada en concurso con otro de falsedad documental, pertenencia a grupo criminal, insolvencia punible y blanqueo de capitales.

El ministerio público ha reclamado hoy que 'Charly' sea detenido e ingrese en prisión porque existe "un notable riesgo de fuga" a la vista del contenido de la sentencia de la Audiencia Provincial, que se hizo pública ayer.

De momento, el líder del grupo criminal ha cumplido tres años y diez meses como preso preventivo. Aún no ha agotado el plazo máximo legal entre rejas de forma provisional. Este periodo se podría prorrogar mientras se tramitan los futuros recursos. Además, Carlos García Roldán se fugó en 2018 a Colombia, cuando se destapó la gran estafa, y allí fue arrestado y extraditado a España. Se había cambiado de aspecto para no ser reconocido. El fiscal ha solicitado hoy que la Sala tenga en cuenta todas estas circunstancias, así como sus relaciones con países de Sudamérica, donde tiene contactos y conocidos y también desvió fondos del entramado, lo que incrementa el peligro de fuga.

La defensa ha combatido el riesgo de huida argumentando que cuando Carlos García Roldán quedó en libertad provisional siempre ha acudido al ser citado por la Justicia. El defensor ha pedido que en el caso de que ingrese en prisión lo haga en un centro penitenciario de Catalunya por motivos de seguridad, para garantizar su integridad física. Si 'Charly' es encarcelado en la provincia de Barcelona podría estar cerca de su familia y allegados. Por tanto, el 'cerebro' de Lujo Casa no quiere estar entre rejas en Mallorca.