Asociaciones de alumnos con necesidades específicas se suman a las críticas contra la propuesta de Educación para los EAP: "Se reducirá la calidad de la atención"

La Asociación de Familias de ASNIMO y Ningún Niño Sin Terapia / Autismo Mallorca se han sumado al rechazo de los profesionales de los Equips d'Atenció Primerenca (EAP) a la propuesta lanzada desde la Dirección General de Primera Infancia, Atención a la Diversidad y Mejora Educativa, que defiende una reestructuración para maximizar las horas de presencia de los EAP en los centros. Las entidades advierten de que las intenciones de la conselleria de Educación pueden poner en riesgo el modelo pedagógico 0-3.

La propuesta de Educación podría implicar cambios en el modelo implantado en 2021. Este hecho preocupa en ambas asociaciones, que advierten una "reducción de la calidad en la atención educativa de la primera infancia" si finalmente se consuma la reestructuración. "El modelo EAP se apoya en cuatro ejes -prevención, detección evaluación y apoyo- y exige tiempo estable semanal para coordinación y supervisión de casos y trabajo con familias", explican. "Sin estos espacios, el servicio se vuelve más reactivo y menos preventivo, justo lo contrario de lo que la etapa 0-3 necesita", añaden.

Explican que la supresión de la coordinación semanal interna y la concentración de tareas en un único bloque quincenal podrían afectar a la atención y al trabajo de los profesionales educativos. También advierten que la obligatoriedad de presencia diaria de los EAP dificultaría la posibilidad de mantener entrevistas continuadas y un seguimiento con las familias. La gratuidad de la etapa 0-3, señalan, podría agravas la situación de no reforzar los recursos disponibles: "Reorganizar horas no sustituye ampliar capacidad".

Exigencias

Así, ambas asociaciones han dejado claras sus exigencias ante la propuesta de Educación: exigen corregir el borrador "para reconocer y computar la atención indirecta (familias, coordinación, informes) como parte esencial del trabajo EAP" y más flexibilidad por mínimos semanales, evitando "rigidez diaria que impida reuniones con familias y coordinaciones".

Las entidades también reclaman garantías para mantener una coordinación semanal tanto interna como externa y un pilotaje y evaluación "antes d eimplantar cambios en la comunidad". Todo esto, señalan, debería ir acompañado de un "refuerzo de los recursos ante la creciente demanda de la etapa 0-3".