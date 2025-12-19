La Aemet avisa: alerta en Mallorca este fin de semana por las lluvias

Las lluvias continuarán siendo protagonistas este fin de semana en Mallorca. Durante este viernes, la isla ha registrado precipitaciones en diferentes zonas y para este fin de semana, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta.

Alerta amarilla en Mallorca para este sábado

Para este sábado 20 de diciembre la Aemet espera cielos cubiertos con lluvias y chubascos que pueden ser localmente fuertes e ir acompañados de tormenta. En Mallorca, se activará el aviso amarillo desde las 6 de la mañana en el levante de la isla, en el norte, y en la Serra de Tramuntana por precipitaciones acumuladas en una hora de 25 litros por metro cuadrado.

Las temperaturas sufrirán un ligero descenso y el viento será en general flojo.

Chubascos acompañados de tormenta

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para el domingo 21 de diciembre intervalos nubosos aumentando por la tarde noche a cielo cubierto, con chubascos que ocasionalmente podrían ser fuertes e ir acompañados de tormenta. La Aemet no tiene previsto activar la alerta esta jornada.

Imagen de archivo de joven protegiéndose de la lluvia y el viento. / María José López

Los vientos serán entre flojos y moderados del oeste y suroeste con intervalos fuertes a partir de la tarde.