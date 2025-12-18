Vueling estrenará vuelos directos desde Palma a Bruselas y Zúrich en verano de 2026
Los billetes de las dos rutas ya están a la venta
La de Bruselas arrancará el 26 de marzo con cuatro frecuencias semanales y la de Zúrich el 27 de marzo con tres vuelos por semana
Vueling ha anunciado que reforzará la conectividad aérea de Mallorca de cara al verano de 2026 con dos nuevas rutas internacionales desde el aeropuerto de Palma: Bruselas (Bélgica) y Zúrich (Suiza). Ambas conexiones ya pueden reservarse en la web de la compañía.
La nueva ruta Palma–Bruselas empezará a operar a partir del 26 de marzo y tendrá cuatro frecuencias semanales, con vuelos los lunes, miércoles, viernes y domingos. Vueling subraya que esta conexión facilita el acceso tanto a un destino turístico como a un punto clave para viajes profesionales, al tratarse de una de las capitales institucionales de Europa.
Por su parte, el enlace Palma–Zúrich se estrenará el 27 de marzo con tres frecuencias semanales, programadas los miércoles, viernes y sábados, ampliando las opciones directas entre la isla y Suiza de cara a la temporada alta.
Según el director de Red y Estrategia de Vueling, Jordi Pla, “estas nuevas rutas refuerzan nuestro compromiso con la conectividad desde España, tanto a destinos nacionales como internacionales”, además de seguir ampliando la red europea de la aerolínea “incorporando nuevos destinos y fortaleciendo nuestra oferta en mercados clave”.
Más rutas en la red de Vueling para el verano 2026
Además de las novedades desde Palma, Vueling ha anunciado que ampliará su programación del verano de 2026 con 13 rutas nuevas y la extensión de 6 conexiones que se estrenaron en invierno en distintos aeropuertos españoles.
Entre las nuevas rutas destacadas figuran Barcelona–Fez y Barcelona–Nador (Marruecos); Alicante–Tánger (Marruecos) y Alicante–Constantina (Argelia); Bilbao–Edimburgo (Escocia) y Bilbao–Split (Croacia); Santiago–Marrakech (Marruecos), además de Santiago–Jerez y Santiago–Ibiza; Sevilla–Londres Heathrow y Santander–París Orly.
La compañía también extenderá al verano rutas estrenadas este invierno, como Barcelona–Agadir, Barcelona–Liubliana, Barcelona–Estrasburgo y Barcelona–Valladolid, además de prolongar Santiago–Zúrich y Alicante–Santander.
