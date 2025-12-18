Se vende el piso mas deseado en el centro de Palma: reformado, con terraza y listo para entrar a vivir por 280.000 euros

El mercado inmobiliario de Palma de Mallorca continúa mostrando una elevada demanda en las zonas céntricas, donde la combinación de ubicación, reforma y espacios exteriores marca la diferencia. En este contexto destaca una vivienda situada en el barrio de El Mercat, en pleno corazón de la ciudad, que reúne algunos de los elementos más valorados por compradores e inversores: reforma integral, terraza privada y cercanía inmediata a todos los servicios. Junto a esta propiedad, otras oportunidades en barrios como Foners, El Fortí y Son Cladera completan un abanico residencial diverso que refleja el dinamismo actual del sector en la capital balear.

Piso reformado con terraza en El Mercat por 280.000 euros

Cocina de piso en El Mercat / Tucasa.com

El piso de El Mercat se encuentra en una de las áreas más emblemáticas y demandadas de Palma. Se trata de una vivienda reformada, ubicada en una primera planta, que aprovecha al máximo sus metros con una distribución funcional y moderna. Cuenta con tres dormitorios y dos baños, uno de ellos en suite, además de un salón con salida directa a un patio privado que aporta luz natural y un valor añadido poco habitual en el centro histórico. La cocina, completamente equipada, y las instalaciones renovadas permiten entrar a vivir desde el primer día, mientras que la terraza solárium comunitaria ofrece un espacio adicional para disfrutar del clima mallorquín.

P&p Inmobiliaria Cb es el profesional que comercializa la vivienda puedes encontrarlos en Eusebi Estada, 91 local C - Palma de Mallorca. T 678444212

Amplio piso con terraza en Foners por 312.000 euros

Piso con terraza en Foners / Tucasa.com

En el barrio de Foners, próximo al Palacio de Congresos, se presenta una planta baja reformada que destaca por su amplitud y su terraza privada. Con más de cien metros cuadrados construidos, la vivienda dispone de un amplio salón-comedor, cocina amueblada, dos dormitorios dobles —con posibilidad de habilitar un tercero— y una distribución pensada para el confort diario. Su ubicación, bien comunicada y rodeada de servicios, la convierte en una opción atractiva tanto para residencia habitual como para inversión.

Piso con vistas en El Fortí por 440.000 euros

Piso en El Fortí / Tucasa.com

Otra de las propuestas se sitúa en El Fortí, a escasas calles del Paseo Mallorca. En este caso, se trata de un piso totalmente reformado a estrenar, ubicado en una planta alta de un edificio con ascensor, lo que garantiza vistas despejadas y una excelente luminosidad. La vivienda dispone de tres habitaciones, dos baños completos y una moderna cocina integrada en el salón, además de dos balcones que refuerzan la sensación de amplitud y conexión con el exterior en una de las zonas más cotizadas de Palma.

Casa de tres plantas en Son Cladera-Son Rutlan-Verge de Lluc por 594.000 euros

Casa en Son Clader / Tucasa.com

Por último, en Son Cladera–Son Fuster, se encuentra un chalet adosado tríplex orientado a un perfil familiar que busca espacio, tranquilidad y buenas conexiones con el centro de la ciudad. La vivienda se distribuye en tres plantas, con garaje y trastero en el sótano, amplias estancias, terraza y jardín posterior. Su ubicación estratégica, bien comunicada por transporte público y cercana a servicios educativos y sanitarios, refuerza su atractivo como residencia estable en Palma.

Estas cuatro propiedades reflejan la diversidad de opciones que ofrece actualmente el mercado inmobiliario en Palma de Mallorca. Desde un piso reformado con terraza en pleno centro histórico hasta viviendas más amplias en barrios consolidados y bien comunicados, el comprador encuentra oportunidades adaptadas a distintos estilos de vida y necesidades. En un escenario de alta demanda y oferta limitada en las zonas más céntricas, inmuebles como el de El Mercat se consolidan como apuestas seguras tanto para vivir como para invertir en la capital balear.