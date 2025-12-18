¿Quiénes son los condenados por la gran estafa inmobiliaria de Lujo Casa en Mallorca?

La contundente sentencia de la Audiencia de Palma, hecha pública hoy, que condena a 28 años de prisión a los tres principales acusados del gran fraude inmobiliario de Lujo Casa en Mallorca, que dejó más de 200 afectados con promociones fantasma en toda la isla en 2015 y 2016, desgrana las funciones de cada sospechoso dentro del grupo criminal que formaban.

El tribunal considera probados un rosario de delitos: estafa continuada y agravada en concurso con falsedad documental, pertenencia a grupo criminal, blanqueo de capitales e insolvencia punible.

El cabecilla de la estafa inmobiliaria de Lujo Casa, Carlos García Roldán, habla con su abogado en la Audiencia. / B. Ramon

‘Charly’

El líder o cerebro del entramado, el empresario Carlos García Roldán, conocido como ‘Charly’ que llegó a Mallorca procedente de Calella (Catalunya), “asume una posición de máximo dominio del hecho: idea el plan defraudatorio, se sirve del entramado societario (con la empresa Promociones Lujo Casa Baleares SLU y demás mercantiles vinculadas) para captar anticipos de compradores, decide el destino de los fondos, dirige las operaciones de vaciamiento patrimonial y participa en los actos de blanqueo. Es el principal interlocutor con los inversores, quien diseña y mantiene la apariencia empresarial de solvencia y normalidad negocial pese a conocer la inviabilidad objetiva de las promociones”, destaca la Sala, que le ha impuesto 14 años y nueve meses de prisión, un año menos que lo solicitado por el fiscal anticorrupción de Baleares, Juan Carrau.

Michele Pilato

El segundo de a bordo, Michele Pilato, un profesional del sector inmobiliario que domina varios idiomas, “se integra de forma estable en el entramado, participando activamente en la captación de clientes y en el manejo de fondos procedentes de las cantidades entregadas a cuenta. Recibe ingresos relevantes en sus cuentas personales y actúa como rostro visible de la promoción en no pocos negocios, manteniendo la apariencia de normalidad cuando ya se conocía la imposibilidad de ejecutar las promociones”, subraya la Sección Segunda.

Michele Pilato, condenado a nueve años de cárcel por el fraude de Lujo Casa, llega a la Audiencia de Palma. / B. Ramon / B.RAMON

“Su aportación, continuada y concertada con Carlos García Roldán revela una clara coautoría en el delito de estafa continuada agravada, así como una participación equivalente en el delito de blanqueo de capitales; y su integración estable en la estructura de Mallorca Investment justifica su condena como autor del delito de pertenencia a grupo criminal”, añade la Audiencia Provincial, que le ha sentenciado a nueve años de cárcel. La fiscalía pedía para él diez años de privación de libertad.

El constructor

El tercer inculpado, el supuesto constructor del grupo, “se incorpora al entramado en una fase en la que algunas de las promociones ya se hallaban comprometidas, aportando fundamentalmente apariencia técnica y profesionalidad (intervención en obras, asistencia a reuniones, participación en firmas), colaborando en la canalización de fondos y aprovechando parte de estos. Sin embargo, no consta que haya diseñado el plan defraudatorio ni que haya asumido decisiones estratégicas sobre la captación masiva de anticipos, el vaciamiento patrimonial o la estructura de blanqueo”, señalan las magistradas.

“Ello justifica que, si bien se integra funcionalmente en el grupo criminal y, por ello, responde como autor del delito de pertenencia a grupo criminal, su aportación a la estafa y al blanqueo se sitúe en un plano de cooperación secundaria, dolosa y relevante, pero no imprescindible, de modo que su contribución en los delitos de estafa y de blanqueo de capitales se subsume adecuadamente en la figura de la complicidad”, argumenta el tribunal, que le ha condenado a cuatro años de prisión.

La novia del cabecilla y su prima

Por último, la novia del cabecilla y su prima se conformaron al inicio del marcojuicio con nueve meses de cárcel por blanqueo de capitales. Ambas alcanzaron un acuerdo con la fiscalía y el letrado de la acusación particular, Tomeu Salas. Las dos mujeres intervinieron en la recepción y canalización de fondos procedentes de la estafa, pero no se acreditó su participación en el diseño del engaño, en la captación de clientes ni en decisiones nucleares del entramado.