'Segona Festa de Nadal': ¿Por qué el 26 de diciembre es festivo en Baleares en 2025?

El 26 de diciembre de 2025 será día festivo en Baleares, también en Mallorca, al figurar como fiesta laboral de ámbito general en el calendario oficial publicado para este año.

En 2025, además, el festivo cae en viernes, lo que abre la puerta a un fin de semana largo para muchos trabajadores si lo sumamos al festivo de Navidad (25 de diciembre).

¿Por qué es festivo el 26 de diciembre en Baleares?

La fecha aparece en el calendario como “Segunda fiesta de Navidad” (conocida popularmente como Segona Festa de Nadal). Es decir, no es un festivo “ocasional”, sino una jornada reconocida dentro del calendario laboral general de la comunidad autónoma.

¿Afecta igual a toda Mallorca?

Sí, al ser una fiesta de ámbito general de Baleares, el 26 de diciembre es festivo en toda la comunidad.

A partir de ahí, cada ayuntamiento suma también sus dos festivos locales. En el caso de Palma, el calendario local de festivos para 2025 incluyó Sant Sebastià (20 de enero) y Lunes de Pascua (21 de abril), conocido también como Segona Festa de Pasqua.

¿Qué es la ‘Segona Festa’ y de dónde viene?

En Baleares, el 26 de diciembre se conoce oficialmente como “Segunda fiesta de Navidad” (en catalán, Segona Festa de Nadal o, en algunos casos, la Mitjana Festa). En la práctica, coincide con la festividad de San Esteban (Sant Esteve), una fecha muy arraigada en el ámbito cultural catalanohablante.

Su origen mezcla religión e historia social. Por un lado, el 26 de diciembre es el día dedicado a San Esteban, considerado tradicionalmente el primer mártir del cristianismo. Por otro, varios estudios y divulgaciones culturales sitúan el origen del festivo en época medieval, cuando las reuniones familiares de Navidad implicaban desplazamientos largos (a la “casa pairal”) y se necesitaba un día más para volver a casa. De este hecho procederían refranes como: “Per Nadal, cada ovella al seu corral; per Sant Esteve, cada ovella a casa seva”.

En Mallorca, esa tradición se ha mantenido como una segunda jornada navideña muy familiar, que alarga las celebraciones tras el día de Navidad. En paralelo, en Baleares también se celebra la 'Segona Festa de Pasqua' o 'Lunes de de Pascua', el día después de esta festividad.