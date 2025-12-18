Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Satse reclama más enfermeras para los hospitales de Son Llàtzer y Joan March para subir la ratio

Ambos centros presentan la peor ratio enfermera-paciente de Baleares

Una enfermera alimenta a un recién nacido en Son Llàtzer.

Una enfermera alimenta a un recién nacido en Son Llàtzer. / CAIB

EFE

Palma

El Sindicato de Enfermería Satse ha reclamado este miércoles al IbSalut un aumento urgente de la plantilla de enfermeras en las plantas de hospitalización de los hospitales Son Llàtzer y Joan March, al considerar que ambos centros registran la peor ratio enfermera-paciente de Baleares.

Satse ha recordado que esta situación “no es nueva” y que ya en abril solicitó formalmente la ampliación de plazas de enfermería en las unidades de hospitalización, una petición que, según denuncian, “ha sido ignorada” por el IbSalut.

“Llevamos meses alertando de que la falta de enfermeras en Son Llàtzer y Joan March pone en riesgo tanto la seguridad de los pacientes como la salud laboral de las profesionales y no se ha adoptado ninguna medida efectiva”, ha señalado el sindicato.

La organización ha destacado que la reivindicación cuenta con un “amplio respaldo” dentro de los centros, como demuestra la entrega de más de 500 firmas de enfermeras de Son Llàtzer en apoyo a la necesidad de reforzar las plantillas.

Satse ha subrayado que la gravedad de la situación volvió a hacerse evidente este martes, cuando Son Llàtzer registró un pico de presión asistencial con hasta 39 pacientes pendientes de ingreso. Para el sindicato, este escenario es consecuencia directa de la falta de planificación y de la negativa a incorporar más personal de enfermería.

“Se sigue exigiendo a las enfermeras que hagan más con menos, lo cual es insostenible y peligroso”, han advertido desde la organización, que ha insistido en que “el IbSalut debe dejar de ignorar esta realidad” y adoptar medidas inmediatas para reforzar las plantillas en ambos hospitales.

