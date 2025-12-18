Prohens asegura que si tuviera competencias el burka ya estaría prohibido en Baleares
La presidenta del Govern defiende la iniciativa de su partido para que el Parlament condene esas prendas propias de algunas culturas musulmanas como "forma de opresión" contra las mujeres
Prohens pone en valor la buena gestión del PP en la tradicional copa de navidad celebrada esta mañana
La presidenta del Govern, Marga Prohens, asegura que el uso en instalaciones públicas del velo islámico integral (burka y niqab) estaría prohibido en Baleares si tuviera competencias para tomar esta decisión.
En la copa de Navidad organizada esta mañana por el PP para brindar con los representantes de los medios de comunicación, Prohens ha defendido la iniciativa registrada por su partido para que el Parlament balear condene esas prendas propias de algunas culturas musulmanas como "forma de opresión" contra las mujeres.
La proposición no de ley, que recoge un pronunciamiento aprobado en el último congreso nacional del PP, es una demostración del compromiso por la igualdad y la libertad de las mujeres de su partido, "de feminismo de verdad", remarca la presidenta.
Prohens se muestra orgullosa de que el Parlament vaya a ser la primera cámara legislativa autonómica en debatir una iniciativa en la que se insta al Gobierno a legislar contra el uso del burka y el niqab en instalaciones públicas, como ya se ha hecho en otros países. Asimismo, la líder del PP da por hecho que la propuesta contará con el apoyo unánime de la Cámara autonómica: "No puedo imaginar que ningún partido democrático pueda votar en contra".
Copa de navidad
Durante su discurso de la copa de navidad organizada por el PP, la líder popular destaca "un año de muchísimo trabajo desde todas las instituciones” para dar respuesta a los principales retos de Baleares como el acceso a la vivienda, la transformación del modelo económico, el crecimiento poblacional y la crisis migratoria, así como la aprobación de leyes y decretos ley relevantes.
"Hemos mantenido siempre el rumbo, sin desviarnos de lo importante y con un proyecto fiel y arraigado a la gente de estas islas”, asegura. La presidenta también reivindica al PP como "el partido del sentido común, de la moderación, de la libertad y de la buena gestión", y pone en valor la unidad interna del partido, tanto en el Congreso Nacional como en el proceso de renovación de las juntas locales. En este sentido, destaca la cena de Navidad con más de 1.300 personas como “una demostración clara de la fuerza y la ilusión del Partido Popular”.
Descarta elecciones anticipadas
En clave política, Prohens descarta elecciones anticipadas porque "no se dan las condiciones que las justifiquen", dado que las islas cuentan con presupuestos aprobados y un Govern que "continúa aprobando leyes, alcanzando acuerdos y gobernando". No obstante, se muestra optimista ante las encuestas: "Cuando llegue el momento, no solo mantendremos la confianza, sino que ya rozamos la mayoría absoluta".
