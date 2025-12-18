Profesionales debaten sobre el uso que hacen las IA: «La inteligencia artificial no reemplaza el trato humano»

«No veo el momento de que una máquina sustituya a un cocinero o un camarero. La inteligencia artificial te puede ayudar a optimizar procesos, pero no reemplaza el trato humano». Siete profesionales de prestigio de diferentes ámbitos debatieron ayer a través de un pódcast sobre el uso que hacen de la inteligencia artificial (IA) y el impacto de esta tecnología en sus profesiones.

Así, el pódcast reunió a la actriz Clara Ingold; la bióloga marina Gador Muntaner; el cocinero Santi Taura; el arquitecto técnico y propietario de Rajoles Huguet, Biel Huguet; el ‘físico Barbudo’; la periodista Marta Simonet; el jurista y experto en ‘legaltech’ Alberto F. Bonet; y el profesor de Informática de la Universitat de les Illes Balears (UIB) y director del Instituto de Inteligencia Artificial de la UIB, Xavi Varona.

Una conversación enmarcada en el programa ‘Grans Proactius’, cuyo objetivo es dotar a los profesionales de conocimientos actualizados en herramientas digitales avanzadas para adaptarse a los retos digitales. El proyecto forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y está financiado por la Unión Europea, impulsado por la Dirección General de Innovación y Transformación Digital y que gestiona la Fueib.

La IA como asistente

Los diferentes profesionales destacaron el uso positivo que puede tener la IA como un asistente. En este sentido, señalaron que puede ser un «facilitador» y «una puerta de entrada» a la hora de empezar a construir una idea o buscar información. En el caso de Biel Huguet, destacó que el gran reto de su empresa actualmente es «poner al día la tradición, buscando el equilibrio entre artesanía y contemporaneidad». No obstante, Huguet reivindicó que la IA puede ayudar, pero siempre «con una inteligencia humana que lidera el proceso de creación».

Asimismo, los participantes del pódcast también pusieron encima de la mesa que no siempre te puedes fiar de este tipo de herramientas porque también se equivocan. «Hice una comprobación preguntándole los restaurantes de Balears con estrella Michelin y se equivocó en un par», señaló el cocinero Santi Taura. «Un alumno en un examen me dijo que pensaba que la respuesta era correcta porque se la había dado ChatGPT», comentaba el profesor de informática de la UIB, Xavi Varona. De esta forma, los profesionales instan a comprobar la información que otorga la IA y contrastarla para no cometer errores.

Retos de la herramienta digital

Otro de los puntos importantes en la charla que se celebró ayer es el peligro que representa la inteligencia artificial para la sociedad. En este caso, resaltaron la modificación de imágenes y la dificultad de distinguir entre lo que es real y lo que no. «Estamos perdiendo un poco la frontera entre lo que es verdad y lo que es mentira», detalló el jurista y experto en ‘legaltech’ Alberto F. Bonet. «Da miedo que a nivel visual la gente no sepa distinguir, ya que desde el desconocimiento todo vale», expresó la bióloga marina Gador Muntaner.

¿Puede sustituir al ser humano?

Una de las grandes preocupaciones respecto al impacto de esta tecnología es la sustitución que pueda ir produciéndose en diferentes empleos a través de las máquinas. En el caso de la hostelería, Taura consideró que es algo que no sucederá. «La hostelería es un trabajo de anfitrionaje que una máquina o una IA no haría igual. Cada persona es diferente, todos tienen sus preferencias respecto a si le gusta un vino o una comida determinada o si tienen alergias. La inteligencia artificial te puede ayudar a optimizar procesos, pero no veo el momento de que sustituya a un cocinero o camarero porque es un trabajo muy personalizado», determinó el cocinero.

Un argumento que también compartió Bonet. «El miedo a ser sustituido por una máquina es recurrente y es un miedo irracional. La inteligencia artificial es una herramienta que hemos creado nosotros a la que nos tenemos que adaptar para ser mejores. Al final te obliga a reciclarte y actualizarte», explicó el jurista y experto en ‘legaltech’. «Hay un punto donde a la IA le falta humanidad, nunca sustituirá algo personal», señaló la actriz Clara Ingold.

Así, los diferentes profesionales concluyeron lanzando un mensaje respecto a elementos positivos que puede aportar la IA a las profesiones, pero siempre teniendo en cuenta también los retos que representa.