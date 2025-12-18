La presión humana está empeorando la calidad de las aguas de las playas de Mallorca

La fuerte presión humana que está sufriendo la isla de Mallorca, tanto de residentes, como de turistas, se está traduciendo en un aumento en el consumo de agua, que supuso el año pasado un incremento preocupante de un 5,5%, sobre todo teniendo en cuenta el mal estado de los acuíferos. Este dato aparece en el informe anual sobre sostenibilidad medioambiental de Mallorca en el año 2024, presentado esta mañana, que ha sido elaborado por la asociación Mallorca Preservation. Es el segundo informe que se elabora para describir el estado ambiental de la isla, que cuenta con la colaboración de Banca March y que se convierte en una radiografía del estado real de Mallorca. El estudio ha sido presentado por la directora de Mallorca Preservation, Ana Riera, y por la coordinadora del proyecto, Irene Wagner.

El estudio analiza en profundidad uno de los grandes problemas que padece Mallorca que es la falta de agua. Así el consumo aumentó el año pasado más de un cinco por ciento, sobre todo teniendo en cuenta que el 45 por ciento de las masas subterráneas de agua se encuentra en una situación preocupante. Estos acuíferos están sobreexplotados y el agua que se obtiene tiene un exceso de salino.

Según el análisis de los datos, el 65 por ciento del agua que se consumo procede, precisamente de los acuíferos, que sufren las consecuencias de que apenas está lloviendo. La población isleña también se nutre con el agua que se obtiene de las desalinizadoras, que copan el 16 por ciento del consumo.

Los expertos que han analizado estos datos hacen hincapié en que la capacidad de los acuíferos es preocupante, sobre todo en verano, cuya capacidad es de apenas el 50 por ciento.

Otra situación que preocupa mucho es el estado del agua de baño de las playas. En los últimos años, por diferentes circunstancias, el agua que rodea la isla ha dejado de ser excelente, como lo era años atrás, y ello se debe a varios factores. El más importante es que el Mediterráneo se está calentando un 20 por ciento más rápido que la media de mares y océanos del planeta. Aunque ya no se puede utilizar el calificativo de excelente, ello tampoco supone que las aguas de la costa sean de mala calidad, según han especificado las responsables del estudio.

Otra parte importante del estudio es el índice de presión humana que sufre la isla de Mallorca. El año pasado la población alcanzaba la cifra de 1.190.833 personas, siendo todas ellas residentes, puesto que en el mes de agosto, en pleno verano, en la isla llegan a residir casi un millón y medio de personas. De un año a otro, es decir, de 2023 a 2024, dicha presión humana alcanzó un porcentaje de aumento de casi un dos por ciento.

Pero no todo son aspectos negativos en este informe. La agricultura ecológica ha aumentado de una manera considerable en Mallorca en los últimos años. En estos momentos se cultiva más de 40 mil hectáreas de terreno productos ecológicos, y por lo tanto Mallorca se va acercando cada vez más a las cifras que exige la Unión Europea sobre este tipo de agricultura.

Otra de las mejoras que refleja el estudio se refiere a la energía renovable que se consume en Mallorca, que en un año ha aumentado un 12,25 por ciento. La energía fotovoltaica que se está creando en la isla ha crecido un 13,29 por ciento en 2023, pero si se compara con el año anterior, su incremento se sitúa en casi el 63 por ciento.

El observatorio también realiza un análisis sobre el estado de la posidonia. Así, se ha constatado que el año anterior el servicio de vigilancia del Govern realizó casi cien mil controles de fondeo de embarcaciones en Baleares. De ellos, 6.764 yates tuvieron que ser reubicados por estar fondeados por ancla o cadena sobre esta especie protegida. El porcentaje de fondeos incorrectos es de alrededor de un doce por ciento.

El equipo técnico que ha realizado este estudio elabora una radiografía de los cambios que está sufriendo la isla, comprobando como fenómenos que actúan de una manera independiente, como puede ser la energía o la presión humana, están en realidad directamente conectados y son los que producen estos movimientos medio ambientales. Y al mismo tiempo también constatan que los avances que se detectan en la agricultura ecológica o en la creación de energías renovables y limpias confirman que Mallorca tiene capacidad más que suficiente para acelerar un cambio ambiental duradero.