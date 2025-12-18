La Policía Nacional disuelve una concentración de apoyo los técnicos de ambulancias sancionados por negarse a usar el carné C en Mallorca

La Policía Nacional ha disuelto este jueves al mediodía un acto de apoyo convocado de forma espontánea por trabajadores del transporte sanitario programado del GSAIB en la base de Son Castelló, en Palma. El encuentro se había organizado para mostrar respaldo a los técnicos expedientados por negarse a conducir las nuevas ambulancias que requieren el carné C sin compensación económica, pero no había sido comunicado previamente a la Delegación del Gobierno, por lo que los policías han pedido a los profesionales que se dispersen.

Los policías han considerado que se trataba de una concentración espontánea sin haberlo comunicado previamente a las autoridades. El desalojo se ha desarrollado sin incidentes, de forma pacífica y sin que se produjeran identificaciones ni sanciones. La Policía ha permanecido durante un tiempo en la zona para comprobar que la situación se normalizaba.

En el momento de la intervención había alrededor de medio centenar de personas, entre trabajadores que estaban cambiando de turno y otros profesionales que hoy no trabajaban y habían acudido expresamente. Después del desalojo de los policías, estos últimos han abandonado las instalaciones (estaban en las puertas de la base del GSAIB) y han permanecido en la calle, mientras que los empleados que estaban entrando o saliendo de su jornada han continuado con normalidad, ya sin ningún acto reivindicativo.

El acto de apoyo ha coincidido con el cambio de turno de los profesionales en la base del GSAIB en el polígono de Son Castelló. / Irene R. Aguado

Fuentes de la conselleria de Salud han confirmado a este diario que, hasta el momento, se han abierto once expedientes disciplinarios a técnicos que se han negado a conducir los nuevos vehículos que superan los 3.500 kilos. Desde la Conselleria aseguran además que no han llamado a la Policía y que han tenido conocimiento de la convocatoria a lo largo de esta misma mañana.

"No nos negamos a trabajar"

Uno de los trabajadores allí presentes, Francisco Javier Hierro, técnico de emergencias con carné C, ha asegurado en declaraciones a los medios que el encuentro no pretendía ser una protesta formal: "La idea era hacernos una foto para que los compañeros expedientados vieran que no están solos", ha señalado. Ha explicado los técnicos afectados "no se niegan a trabajar", sino a poner a disposición de la empresa un permiso profesional que "han pagado de su bolsillo y que no es requisito de su puesto".

Hierro ha subrayado que la negativa a conducir las nuevas ambulancias no responde a una "dejación de funciones", sino a la retirada de lo que consideran un favor asumido durante años. "Venimos a nuestro puesto de trabajo y queremos trabajar, pero no nos dejan si no es con un vehículo que requiere el carné C", ha explicado. Según los técnicos, la nueva organización del servicio concentra en quienes tienen ese permiso los traslados con mayor carga asistencial, especialmente sillas de ruedas, y les asigna turnos "peores desde el punto de vista económico y social". A su juicio, esta situación genera un "agravio comparativo" respecto al resto de la plantilla y convierte en obligatoria una función que hasta ahora era voluntaria y no estaba recogida en las condiciones del puesto.

El conflicto se arrastra desde el lunes, cuando unos 70 técnicos de Mallorca y Menorca con carné C dejaron de conducir parte de la nueva flota del transporte sanitario no urgente. Los trabajadores reclaman principalmente una compensación económica y reorganizar el servicio a cambio de la "mayor carga de trabajo y peores turnos".

Desde la conselleria de Salud, sin embargo, se defiende que las funciones de estos profesionales "no han cambiado" y que ya conducían vehículos de estas características con anterioridad. El Govern ha advertido de que aplicará las "medidas correctivas necesarias" y plantea, para compensarles, pagarles la renovación de su carné C en el año 2026, una propuesta que los profesionales cen "insuficiente".

Mientras el pulso continúa, en los últimos días se han anulado decenas de traslados programados, se están reprogramando diálisis y se han producido bloqueos en altas hospitalarias y otros desplazamientos no urgentes. Los técnicos insisten en que están dispuestos a trabajar con ambulancias que no requieren el carné C y han advertido que recurrirán a los tribunales si se les sanciona por esta situación.