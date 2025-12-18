Meliá y OK Mobility se alían para potenciar la experiencia de viaje de sus clientes más fieles

OK Mobility y Meliá Hotels International han alcanzado una nueva alianza estratégica que permitirá a los miembros del programa de fidelización MeliáRewards acumular puntos al reservar un vehículo a través de la plataforma de movilidad global. Este acuerdo consolida la apuesta de ambas compañías por generar experiencias de viaje más integradas y con ventajas añadidas para sus clientes más fieles.

A partir de ahora, los miembros del programa de la cadena hotelera podrán sumar 6 puntos por cada euro o dólar invertido en reservas de alquiler de vehículos realizadas a través de la web de OK Mobility. Este beneficio es válido en cualquiera de las más de 70 Stores que OK Mobility opera en 17 países de cuatro continentes.

La firma del acuerdo ha tenido lugar en la sede central de OK Mobility en Palma de Mallorca, donde su Fundador y Presidente Ejecutivo, Othman Ktiri, ha recibido al Presidente y Consejero Delegado de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer.

Para Othman Ktiri, esta alianza "representa un hito relevante en nuestra misión de integrar servicios que simplifiquen y mejoren la experiencia del cliente, conectando su movilidad con su estancia hotelera de manera natural y eficiente".

Por su parte, Gabriel Escarrer ha subrayado que esta colaboración "refuerza la propuesta de valor de MeliáRewards, ampliando las oportunidades de acumulación de puntos y consolidando nuestro compromiso con la experiencia del cliente, acompañándolo en todas las etapas de su viaje".

Tanto OK Mobility como Meliá comparten origen en Mallorca y forman parte de Exceltur, asociación presidida por Gabriel Escarrer que agrupa a las principales empresas del sector turístico español y promueve un modelo de turismo responsable y sostenible.

Este acuerdo alcanzado, además de generar nuevas oportunidades de valor para los clientes más fieles del grupo hotelero, refuerza su posicionamiento competitivo dentro del sector turístico y su apuesta por continuar estableciendo colaboraciones que amplíen la propuesta de valor a sus clientes, ofreciendo experiencias de viaje cada vez más integrales y globales.