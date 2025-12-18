El mejor regalo de Navidad: tu suscripción anual a Diario de Mallorca por 25 euros
Suscríbete ahora a Diario de Mallorca y empieza a disfrutar de todos nuestros contenidos
Accede a un precio increíble: solo 25 euros el primer año
La actualidad no descansa y, también en Navidad, Diario de Mallorca te mantiene informado de todo lo que ocurre en Mallorca, en España y en el mundo. Ahora, podrás acceder a las últimas noticias, los reportajes de interés y los artículos de opinión de nuestras firmas destacadas a un precio muy ventajoso. Por solo 25 euros el primer año, disfruta de todo nuestro contendio web. Si prefiress una suscripción mensual, accde a Diario de Mallorca por solo 2 euros el primer mes.
También puedes suscribirte a la edición digital impresa. Por 85 euros al mes durante sesis meses, podrás acceder a la versión digital del periódico diario además de todos nuestros suplementos y el contenido web. No dejes pasar esta oportunidad, elige la modalidad de suscripción que mejor se ajusta a tus necesidades y empieza a disfrutar de Diario de Mallorca. Esta oferta estará activa hasta el 29 de diciembre.
La suscripción al contenido exclusivo de la web permite acceder sin limitaciones a todas las noticias, fotografías, vídeos, gráficos explicativos y artículos de opinión de Diario de Mallorca.
Además, permite acceder sin restricciones a los contenidos de la agenda de ocio FND, a nuestro suplemento cultural Bellver en abril y a la sección de pasatiempos solo para suscriptores.
Nuestro servicio DM+ también da acceso a newsletters personalizadas con los artículos de tus periodistas favoritos en primicia.
Con tu suscripción digital podrás consultar las actualizaciones de nuestra web en tu portátil, tableta, PC o móvil. Incluso en varios dispositivos al mismo tiempo. Y todo sin publicidad que invada la pantalla.
¿Cuáles son las ventajas que tendrás por ser suscriptor?
- Recibirás noticias de actualidad diarias a primera hora de la mañana en tu email. La información que necesitas justo a tiempo.
- Podrás leer el 100% de TODAS las noticias, entrevistas, reportajes y artículos de opinión de periodistas especializados. ¡También en tu correo electrónico!
- Recibir invitaciones a eventos y charlas temáticas.
- Participar en sorteos y descuentos exclusivos para suscriptores de Diario de Mallorca. Entradas a conciertos, espectáculos para toda la familia, restaurantes y mucho más. Descubre aquí todas las ventajas.
- Juegos y pasatiempos online, entre ellos el Wordle para entrenar tu mente cada mañana.
- ¡Participar en nuestras noticias! Déjanos tus comentarios y forma parte de nuestra comunidad de lectores.
- La Audiencia de Baleares pone en busca y captura a la dueña de la inmobiliaria de Mallorca acusada de estafa
- El teniente coronel José Manuel Durán, elegido nuevo jefe del Estado Mayor en Baleares
- El comandante general afirma que el Ejército español 'es el mejor del mundo
- El Supremo confirma que los hoteleros de Baleares no pueden imponer las vacaciones a sus fijos discontinuos
- Koldo apunta a la posible participación de Armengol en las contrataciones investigadas
- Llega la borrasca Emilia: así afectará a Mallorca
- Un experto en derecho inmobiliario de Mallorca: “Muy atentos a cuándo y cómo nos notifican el fin del contrato de alquiler porque nos puede salvar de terminar en la calle”
- Los restaurantes reprochan a los hoteleros su 'error' por llevar a la vía judicial las vacaciones de los fijos discontinuos