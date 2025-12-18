Mallorca suavizará el impacto del 'basurazo' reduciendo en un 10% la tarifa de residuos urbanos

Mallorca, al igual que el resto de España, se verá obligada a aplicar una subida generalizada de la tasa de basuras municipal por una ley estatal de 2022 que obliga a que el recibo cubra el 100% del coste real del servicio de recogida y tratamiento de residuos. En este contexto, el Consell de Mallorca aplicará una reducción de un 10% en la tarifa de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de cara al próximo año para tratar de paliar los efectos del denominado como 'basurazo'. La isla se convertirá en uno de los pocos territorios del país que tratará de suavizar el impacto de la normativa oficial.

La institución insular busca que esta reducción pueda aplicarse en todos los municipios de Mallorca "para que puedan beneficiarse de ella todos los mallorquines". Si bien desde el Consell confirman que se aplicará la deducción del 10% para el año que viene, todavía está por calcular la tarifa exacta que se presentará.

Así, la institución insular suma una nueva rebaja a las ya anunciadas en noviembre, cuando hicieron pública una reducción de un 20,5 % de la tarifa para el tratamiento de residuos de construcción y material de demolición (RCD) para el año 2026, cumpliendo con el compromiso marcado por el equipo de gobierno hace dos años, de bajar un 10 % la tasa de incineración de la fracción de este tipo de desecho. La institución insular ha logrado rebajar por segundo año consecutivo la tarifa, puesto que en 2025 la reducción de la tarifa por este concepto ya fue del 4 %.

Una ley "mal hecha"

Tanto la Federació d'Entitats Locals de Balears (Felib) como la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) advirtieron hace unas semanas de que la ley estatal de 2022 está "mal hecha" y aseguraron que "es inasumible" para la ciudadanía si no se modifica.

En declaraciones a este diario, el presidente de la Felib, Jaume Ferriol, explicaba que esta subida no responde a una voluntad municipal, sino a un mandato legal procedente de Madrid. "La ley de 2022 dice que la tasa de basura tiene que cobrar lo mismo que vale el servicio y este servicio lo paga el ciudadano", afirmó.

Hasta ahora, Baleares ya contaba con una tasa de residuos -a diferencia de otros territorios-, pero la nueva normativa obliga en la práctica a actualizarlas al alza. "La ley nos obliga a cubrir el 100 % de los costes, y eso es imposible de prever con exactitud", detalló el también alcalde de Maria de la Salut, del PP. Según Ferriol, el problema es que el coste varía cada año en función de factores que no controlan los ayuntamientos, como las toneladas incineradas o la tarifa que cobra Tirme por la quema de residuos. "Lo que haremos es ir a remolque. Veremos los costes del año pasado y lo aplicaremos para el año que viene", explicaba

La Felib recordó que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y varias comunidades autónomas han pedido al Gobierno central que rectifique esta norma. "Europa no obliga a crear una tasa como esta -señaló Ferriol-. Lo que hace Europa es aconsejar que ‘quien contamina paga’, que se separen los residuos, pero no dice cómo hacerlo ni obliga a imponer este modelo. No se ha contado con los ayuntamientos en ningún momento".