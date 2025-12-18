Izquierda con velo, derecha con crucifijo
Parece mentira que las ultraderechas le hayan arrebatado la defensa de la identidad de la mujer a las feministas de izquierdas, tan tolerantes a las imposiciones de una vestimenta carcelaria que suprime el cuerpo femenino, siempre que no provenga del área cristiana. Esta asimetría también explica el retroceso progresista, así en Mallorca como en Washington.
El PP balear copia ahora la iniciativa parlamentaria de Vox contra los velos forzosos, que deberían estar proscritos desde el mismo momento en que su ausencia autoriza a encarcelar y torturar a mujeres de Irán o Afganistán. A una catedrática de Derecho Civil como Cristina Gil se le podría exigir un mínimo de originalidad en la presentación de la propuesta, en lugar de las apelaciones rutinarias a la «sumisión» y la «dignidad».
Pese a la sumisión indigna del PP a Vox, la sintonía vuelve a ser mayoritaria con la ciudadanía que prefiere que no le refrieguen cumplimientos religiosos ejemplares, amén de la curiosa inexistencia del burka masculino. En todo caso, cuesta imaginar que los populares, incapaces de reducir ni un uno por ciento los patinetes agresores, puedan asegurar el cumplimiento de su legislación contra la ostentación religiosa.
Occidente solo puede contemplarse a cara descubierta, cualquier alternativa incluye una componente de esclavitud. De ahí que, en justa correspondencia, la impropiedad de los velos discriminatorios deba compensarse con la erradicación de las capuchas intimidatorias que también se han popularizado en las calles mallorquinas, complementadas o no con gorra de béisbol y gafas oscuras. La calle no puede ser una exhibición propagandística de religiones siempre discutibles ni un lugar de lucimiento de los gangs, de momento desarmados. Sin identificación, no hay convivencia posible.
Para los defensores del laicismo, y de la convivencia dentro del Estado al margen de la fe, la eliminación de signos religiosos en público incluye por supuesto el crucifijo que luce Marga Prohens en los plenos del Parlament, delante de toda Balears. Está fuera de lugar, y los confesores progresistas de la presidenta le confirmarán que la cruz ejerce el mismo poder salvífico metida en un bolsillo.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Audiencia de Baleares pone en busca y captura a la dueña de la inmobiliaria de Mallorca acusada de estafa
- El teniente coronel José Manuel Durán, elegido nuevo jefe del Estado Mayor en Baleares
- El comandante general afirma que el Ejército español 'es el mejor del mundo
- El Supremo confirma que los hoteleros de Baleares no pueden imponer las vacaciones a sus fijos discontinuos
- Koldo apunta a la posible participación de Armengol en las contrataciones investigadas
- Llega la borrasca Emilia: así afectará a Mallorca
- Un experto en derecho inmobiliario de Mallorca: “Muy atentos a cuándo y cómo nos notifican el fin del contrato de alquiler porque nos puede salvar de terminar en la calle”
- Los restaurantes reprochan a los hoteleros su 'error' por llevar a la vía judicial las vacaciones de los fijos discontinuos