La izquierda enmienda la totalidad de la propuesta de derogación de la ley de memoria democrática

El PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos en el Parlament han registrado una enmienda a la totalidad a la proposición de ley de derogación de la ley de memoria democrática. La enmienda, según han informado los grupos en una nota de prensa conjunta, es el texto íntegro de la actual articulado de la ley balear de memoria democrática que se derogará previsiblemente, a petición de Vox y con los votos favorables del PP.

El diputado socialista Omar Lamin ha acusado a los 'populares' de "hipócritas", recordando que la ley fue aprobada con más de un centenar de enmiendas del PP. "Están derogando una ley de la que han formado parte sin que nada haya cambiado desde que fue aprobada, excepto los nuevos intereses de Vox", ha criticado.

En este sentido, desde el PSIB han sostenido que ni la presidenta del Govern, Marga Prohens, ni su Ejecutivo "son de fiar". También han subrayado que hace un año Prohens se comprometió a no derogar la ley pero que "ahora, por intereses partidistas, entrega la derogación a la extrema derecha".

Por su parte, la diputada de MÉS per Mallorca Maria Ramon ha advertido del "grave retroceso" en la justicia y reparación para las víctimas del franquismo que supondrá la eliminación de la legislación. Para la ecosoberanista, el Govern "desmantela los consensos ampliamente compartidos" en la sociedad y "vacía de contenido" las políticas públicas de memoria. "Supone un abandono a las familias de víctimas y toma partido hacia el olvido", ha lamentado.

En esta línea se ha pronunciado el diputado menorquinista, Josep Castells, quien ha definido la derogación como "un acto de negacionismo institucional que pretende borrar una parte fundamental" de la historia reciente.

"No se puede construir una sociedad democrática sólida sobre el silencio, el olvido y la impunidad", ha defendido Castells, para después acusar a PP y Vox de "querer convertir las instituciones en cómplices de una injusticia histórica, abandonando las víctimas del franquismo y sus familias, y dando la espalda a los estándares internacionales en materia de derechos humanos".

Desde Unidas Podemos, su diputado, José María García, ha dicho que el Govern, con esta derogación, "no solo afecta a las víctimas, incluidas sus familias, sino que actúa en contra de toda la sociedad de Baleares". "El Govern incumplirá resoluciones y otros pronunciamientos de la ONU en materia de memoria democrática como derecho humano", ha remarcado.