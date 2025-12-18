Habtur estalla contra el Consell de Mallorca por aplazar 'sine die' la venta de plazas de alquiler turístico

La patronal del alquiler turístico ha estallado este jueves contra el Consell de Mallorca que lleva meses sin solucionar la convocatoria fallida de venta de plazas turísticas para este sector, mientras ha venido resolviendo las correspondientes a los hoteles. Habtur considera "escandalosa e injustificable" la decisión del Consorcio Bolsa de Alojamientos Turísticos (CBAT) de aplazar sine die la convocatoria de la bolsa de plazas prevista para el mes de enero, toda vez que antes anuló en dos ocasiones la correspondiente a septiembre al fracasar el sistema para solicitarlas.

Desde el Departamento de Turismo, que lidera el conseller José Marcial Rodríguez se había reconocido su incapacidad para poner en marcha el proceso, aludiendo a que el sistema informático no soportaba la alta demanda de los solicitantes de las plazas de alquiler turístico, y se había decidido posponer hasta lograr resolverlo. Sin embargo, tras la reunión de este jueves la junta rectora del CBAT, que preside Rodríguez se vuelve a posponer también la segunda convocatoria de venta y reserva de plazas que debía abrirse en enero. Así las cosas, la Asociación de Viviendas Turísticas de Baleares acusa al conseller de "una vez más" dejar al sector de las viviendas turísticas "fuera de juego y en una situación de incertidumbre total".

Agravio frente a los hoteles

Habtur recuerda que llevan esperando meses y ahora el Consell "vuelve a fallar a miles de familias que dependen del alquiler vacacional y que solo pidan una cosa tan básica como poder acceder en las plazas que la misma normativa exige". Para esta patronal la decisión de Turismo de posponer el proceso es "un agravio inadmisible, especialmente teniendo en cuenta que la convocatoria de septiembre funcionó perfectamente para los hoteles y para los bienes de interés cultural, que obtuvieron las plazas correspondientes sin ningún aplazamiento ni impedimento". Precisamente, la semana pasada se hizo pública la adjudicación de las plazas para hoteles tipo boutique en edificios BIC o catalogados. "En cambio, las viviendas turísticas se han quedado como siempre: con promesas y sin plazas", censuran a Rodríguez desde este sector.

“Hay modalidades de alojamiento que reciban un trato preferente, mientras que el alquiler vacacional es el eterno olvidado”

“Es evidente que hay modalidades de alojamiento que reciban un trato preferente, mientras que el alquiler vacacional continúa siendo el eterno olvidado”, denuncia Habtur. La asociación considera que no solo se discrimina los pequeños propietarios, "que representan el 99 % del sector", sino que también han perdido la confianza en la gestión pública del CBAT.

Desde Habtur se exige al Consell una fecha "inmediata e irrevocable para la convocatoria" suspendida, un calendario estable "que deje de perjudicar siempre los mismos" y "transparencia en el proceso de bajas" y que los datos de la bolsa de plazas (movimientos, procedimientos, intercambios, etc.) sean públicos. Se advierte que no van a aceptar "más silencios ni aplazamientos" sin explicaciones inexplicados.

El descontento de Habtur con la gestión turística de Rodríguez va in crescendo esta legislatura. Le han llegado a señalar por su "obsesión" por multiplicar los trámites administrativos mientras no es capaz de resolver asuntos "clave" como la asignación de plazas de la bolsa insular y la falta de un sistema operativo para los intercambios de plazas entre particulares, otro sistema que tampoco está funcionado.