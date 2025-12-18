Con el Gordo de la Lotería de Navidad, ¿qué casa me puedo comprar en Palma?

Ganar el premio Gordo de la Lotería de Navidad, dotado con 400.000 euros, puede servir para "tapar algunos agujeros" pero, en los tiempos que corren, no garantiza (ni mucho menos) poder comprarse una vivienda en Palma, una de las ciudades más tensionadas de España.

El Gordo supone, sin duda, un buen pellizco económico, pero hay que recordar que, tras la retención fiscal del 20% impuesta por Hacienda -que solo deja exentos los primeros 40.000 euros del premio-, el ganador solo recibe 328.000 euros netos, un presupuesto suficiente como para entrar al mercado inmobiliario sin deuda, pero no para comprar “lo que uno quiera, donde quiera”.

Son Vida, Portixol o Santa Catalina: metros contados

El portal inmobiliario idealista sitúa el precio medio del metro cuadrado en Palma en 5.034 €/m² (datos de noviembre de 2025), lo que permitiría adquirir un piso de unos 60 metros cuadrados si se paga al precio medio. Pero esa es solo la media. En zonas como Son Vida, Portixol-Molinar, Santa Catalina o Ciutat Antiga, los precios superan los 6.000 euros por metro cuadrado, lo que reduce considerablemente las opciones.

En Son Vida, el barrio más exclusivo de la ciudad, con una media de 8.587 €/m², el presupuesto solo alcanzaría para 35 metros cuadrados, aunque en estos momentos no hay ningún inmueble a la venta de estas característuicas. Por su parte en el Portixol–Molinar, donde el metro cuadrado ronda los 7.164 euros, se podría comprar un inmueble de hasta 42 metros cuadrados.

En estos momentos, el portal idealista solo ofrece un piso de apenas 31 metros cuadrados por 298.000 euros en el Portixol. Este estudio, recientemente reformado, dispone de un dormitorio abierto cn cocina americana integrada, un moderno cuarto de baño con ducha y unapequeña terraza acristalada orientada al norte. Además, tiene vistas parciales al mar.

Estudio en el Portitxol de 31 metros cuadrados por 298.000 euros. / Idealista

En Ciutat Antiga, la cifra ronda los 47 m², y en el eje Santa Catalina–Son Armadans–Marítim, en torno a 51 m². No obstante, en esta zona aún se pueden encontrar algunas 'rarezas'. Por ejemplo, Idealista publica un piso ubicado cerca de la calle Sindicato, de unos 70 metros cuadrados, por 280.000 euros. Eso sí, se trata de un primero interior sin ascensor. Tiene tres habitaciones dobles, dos baños completos y cocina totalmente amueblada.

Una de las habitaciones del piso ubicado cerca de la calle Sindicato. / Idealista

Las Avenidas, Camp Redó o La Soledat: hasta 97 metros

En cambio, en zonas con precios más asequibles, el premio del Gordo da para más. En Las Avenidas, donde el metro cuadrado se sitúa en 3.740 euros, se pueden alcanzar de media los 81 m².PAunque también se pueden encontrar viviendas de más de 100 metros cuadrados por 320.000 euros, eso sí, la mayoría de ellas para reformar. Por ejemplo, en Pere Garau enontramos una vivienda de 106 metros cuadrados distribuidos en tres habitaciones, cocina, salon y un baño. Tiene, además, una patio privado.

La vivienda tiene un patio privado / Idealista

En barrios de clase media como La Vileta–Son Rapinya o Es Fortí–Son Dameto, con precios que rondan los 4.600 €/m², el Gordo da para viviendas de entre 65 y 66 m², una superficie razonable, aunque ya lejos del “gran piso” o de la idea de comprarse una casa amplia con el décimo premiado.

En Son Oliva–Camp Redó, con precios cercanos a 3.543 €/m², se superan los 85 m². Y en Llevant–La Soledat, uno de los barrios con menor precio medio de Palma (3.121 €/m²), el presupuesto llega a los 97 metros cuadrados. Precisamente, en este último barrio encontramos un piso de 107 metros cuadrados, totalmente reformado. Tiene dos dormitorios dobles, con posibilidad de tres, un amplio salón comedor, cocina amueblada y una terraza de unos 9 metros cuadrados. Todo ello por poco más de 310.000 euros.

Piso a la venta en Nou Llevant de 107 metros cuadrados por 312.000 euors / Idealista

El Gordo sigue siendo una inyección de liquidez suficiente como para entrar al mercado inmobiliario sin deuda, pero no para comprar “lo que uno quiera, donde quiera”. Los datos de Palma lo demuestran: un mismo premio puede convertirse en un estudio en Son Vida o en un piso familiar en La Soledat. La diferencia, como siempre en el mercado inmobiliario de Mallorca, está en el código postal.