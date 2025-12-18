Galmés anima a los periodistas a informar con rigor, pluralidad y espíritu crítico
El líder insular se ha dirigido a los medios durante la tradicional copa de Navidad que se ha celebrado este jueves en el Teatro Principal de Palma
El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha reconocido el trabajo de los medios de comunicación para dar a conocer la actualidad de la institución insular y les ha animado a seguir haciéndolo con rigor, pluralidad y espíritu crítico.
El líder insular se ha dirigido a los medios durante la tradicional copa de Navidad que se ha celebrado este jueves en el Teatro Principal de Palma. Periodistas y representantes de diferentes medios han asistido al encuentro, que también ha contado con la presencia de los consellers ejecutivos y los portavoces de los diferentes grupos políticos de la institución insular.
Galmés ha reconocido la labor de los medios para hacer llegar a la ciudadanía toda la información y las novedades de la institución insular. Además, ha animado a los periodistas a seguir haciéndolo con rigor, pluralidad, espíritu crítico e independencia.
También ha aprovechado para hacer balance del año y ha asegurado que "en una democracia, los medios de comunicación son esenciales". Ha añadido que en tiempo de inteligencia artificial, prisa y noticias falsas, "el periodismo riguroso es más necesario que nunca".
