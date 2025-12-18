Los envases reutilizables de comida para llevar ahorrarían 5,7 millones de euros en limpieza en Mallorca, según estudio

La implementación de envases reutilizables de comida para llevar ahorrarían 5,7 millones de euros de costes de limpieza en Mallorca, según un estudio de Rezero presentado este jueves. El análisis, financiado por la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, señala que Mallorca dispone de todos los elementos necesarios para convertirse en un referente internacional en la implementación de sistemas de reutilización de envases de 'take away'. También apunta que la transición de los envases de un solo uso a los retornables no solo es una necesidad ambiental, sino también una demanda social y una oportunidad económica, especialmente para el sector horeca.

Según explican desde Rezero, actualmente el consumo de envases de un solo uso para la comida para llevar en Mallorca genera entre 680 y 1.360 toneladas anuales de residuos, principalmente de papel y cartón (66,8%), plástico (28,7%) y aluminio (4,4%). Estos envases, señala el estudio, representan hasta un 10% del volumen de las papeleras de la vía pública, con un incremento notable durante la temporada alta.

Por otro lado, se estima que las administraciones públicas asumen 5,7 millones de euros anuales en el conjunto de la isla para la limpieza viaria de los envases 'take away', que equivale a unos seis euros por residente. Este cálculo no incluye otros costes directos como la recogida y tratamiento de los envases que acaban en la fracción de residuos, ni costes indirectos como el impacto sobre el turismo o la gestión del litoral.

Asimismo, subrayan que los residuos derivados de estos envases generan aproximadamente 2.088 toneladas anuales de equivalente de dióxido de carbono, lo mismo que 1.305 vuelos de ida y vuelta entre Palma y Nueva York.

En relación con los costes para los negocios, el estudio apunta que los establecimientos del canal horeca gastan anualmente entre 495 y 6.800 euros en la compra de envases de un solo uso, que se podría reducir significativamente con su reutilización. Según Rezero, hay un interés creciente en un cambio, ya que casi la mitad de los establecimientos de restauración de Mallorca ha mostrado interés en participar en un sistema colectivo de reutilización de envases.

Además, el estudio indica que un 96% de las personas encuestadas están dispuestas a usar sus propios recipientes o a participar en un sistema de reutilización si se implantara.

Este tipo de sistemas, remarcan, ofrecen un valor añadido a los establecimientos turísticos, en línea con la creciente demanda de sostenibilidad por parte de los visitantes. Además, sostienen que la transición generaría la aparición de nuevos servicios locales de lavado, distribución y logística inversa, lo que crearía oportunidades de negocio.

Para la directora de estudios de la Fundación Rezero, Alba Cabrera, con un apoyo logístico e incentivos económicos "adecuados" Mallorca "puede reducir drásticamente sus residuos, ahorrar millones de euros anuales en limpieza y reforzar su imagen como destino turístico responsable e innovador".

El análisis también apunta que la isla se encuentra en una situación privilegiada por su insularidad y por contar con una de las normativas de prevención de residuos "más avanzadas de España", que favorece la implantación de modelos circulares. Según la fundación, la clave para superar las barreras actuales es "una coordinación estratégica" entre la administración, las empresas del sector y la ciudadanía.

"El marco normativo actual favorece la reutilización, pero es insuficiente para impulsar un cambio real. Se necesitan políticas específicas y coordinadas, adaptadas a las particularidades de Baleares, que hagan viable la implantación de sistemas de reutilización a corto y medio plazo", conluye el estudio.