El Consell aplaza la convocatoria de plazas turísticas para evitar nuevos fallos técnicos

La Junta Rectora del Consorcio de la Bolsa de Plazas de Alojamientos Turísticos (CBAT), órgano dependiente del departamento de Turismo del Consell de Mallorca, ha acordado este jueves aplazar la convocatoria de oferta de plazas existentes que estaba prevista para este sábado.

Según ha indicado la institución insular en un comunicado, el departamento de Turismo del Consell de Mallorca, de manera conjunta con la dirección Insular de Modernización, Transparencia e Innovación, está trabajando en un procedimiento más fiable y seguro que permita que el proceso de admisión de solicitudes para la adquisición de plazas turísticas en Mallorca no vuelva a sufrir fallos técnicos, poniendo el foco en la limpieza de cada trámite y la igualdad de oportunidades para todos los aspirantes.

La decisión obedece a la necesidad de implementar un nuevo procedimiento tecnológico robusto y avanzado que garantice la seguridad jurídica y la máxima fiabilidad en la adjudicación de plazas turísticas, tanto de carácter hotelero como de alquiler vacacional.

Esta iniciativa, ha indicado la institución, cobra especial relevancia en el contexto del nuevo modelo de gestión de plazas turísticas aprobado por el Consell de Mallorca el pasado mes de junio.

La necesidad de implementar este sistema se ha puesto de manifiesto tras las dificultades detectadas en procesos anteriores. El conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, ha destacado los esfuerzos del departamento por transformar este desafío en una oportunidad para innovar. "El objetivo fundamental es garantizar al máximo la limpieza del proceso y ofrecer a todos los aspirantes a lograr plazas la igualdad de oportunidades", ha afirmado.