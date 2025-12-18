Algunos datos curiosos sobre la Lotería de Navidad: de Carlos III al Diccionario de la Lengua Española (DLE)

La Lotería de Navidad que se celebra el próxima 22 de diciembre está a la vuelta de la esquina. Este año, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad repartirá un total de 2.772 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año pasado, cuando se repartieron 2.702 millones. El sorteo se celebrará un año más en el Teatro Real de Madrid.

Coincidienco con esta fecha señalada en muchos de los calendarios mallorquines, aquí puedes consultar algunos datos curiosos sobre esta tradición navideña: