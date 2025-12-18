Algunos datos curiosos sobre la Lotería de Navidad: de Carlos III al Diccionario de la Lengua Española (DLE)
El Sorteo de la Lotería de Navidad esconde más de dos cientos años de historia
La Lotería de Navidad que se celebra el próxima 22 de diciembre está a la vuelta de la esquina. Este año, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad repartirá un total de 2.772 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año pasado, cuando se repartieron 2.702 millones. El sorteo se celebrará un año más en el Teatro Real de Madrid.
Coincidienco con esta fecha señalada en muchos de los calendarios mallorquines, aquí puedes consultar algunos datos curiosos sobre esta tradición navideña:
- La Lotería de Navidad es un sorteo derivado de la original 'Lotería Real' que instauró el Rey Carlos III en 1763, y que fue evolucionando hasta convertirse en 1812 en la actual Lotería Nacional.
- El primer Sorteo Extraordinario de Navidad se celebró en 1818, hace más de dos siglos, aunque no sería hasta 1839 cuando el popular sorteo navideño comenzaría a celebrarse regularmente.
- La primera vez que tocó el Gordo de Navidad en Mallorca fue en el año 1843.
- El Sorteo de Navidad se celebra por el sistema tradicional en el que se utilizan dos bombos, uno para premios y otro para números.
- Hasta día de hoy, el primer premio ha caído en la isla hasta en diez ocasiones: en 1843, 1872, 1886, 1902, 1986, 1995, 2003, 2018, 2022 y 2023.
- El día del sorteo se utilizan dos tipos bien diferenciados de bolas, las de números, que son 100.000, y las 1.807 correspondientes a los premios. Todas están fabricadas en madera de boj, teniendo el mismo peso y tamaño (3 gramos y 18,8 mm.) y llevan grabados los números y letras con láser.
- Debido al arraigo del Sorteo Extraordinario de Navidad en la sociedad española, en 2019 la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) incorporó -o añadió significados- las siguientes palabras del léxico de la Lotería en el Diccionario de la Lengua Española (DLE): Alambre; capilla; copa; lira; paraguas; tabla; tolva y trompeta.
- Solo en Palma existen más de 60 Administraciones de Lotería.
LOTERÍA DE NAVIDAD 2025
Consulta aquí si tu décimo está premiado y todos los resultados de la Lotería de Navidad 2025.
