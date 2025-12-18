Condenados los principales acusados de la gran estafa inmobiliaria de Lujo Casa en Mallorca

La Audiencia de Palma ha condenado a 28 años de prisión a los tres principales acusados de la gran estafa inmobiliaria de Lujo Casa, un fraude cifrado en más de tres millones de euros que dejó 240 afectados con promociones fantasma en toda Mallorca en 2015 y 2016.

La Sección Segunda ha impuesto 14 años y nueve meses de cárcel al cabecilla, Carlos García Roldán, ‘Charly’, quien no se quiso conformar con una pena menor que propuso la fiscalía antes de que se celebrara el macrojuicio. El tribunal le considera responsable de un delito continuado de estafa agravada en concurso con otro continuado de falsedad en documento privado, pertenencia a grupo criminal, insolvencia punible y blanqueo de capitales.

A su hombre de confianza, Michele Pilato, la Sala le ha condenado a nueve años de prisión por estafa agravada, pertenencia a grupo criminal y blanqueo. Mientras, el tercer inculpado, el supuesto constructor de la trama, ha sido sentenciado a cuatro años de cárcel por grupo criminal y cómplice de estafa agravada y de blanqueo de capitales.

Las magistradas han absuelto a otros tres implicados, dos de ellos hermanos, considerados por la fiscalía como los presuntos testaferros del grupo.

Por su parte, dos encausadas se conformaron al inicio de la vista oral con sendas penas de nueve meses de prisión por blanqueo.

Graves hechos

El tribunal ha fijado elevadas condenas para los tres principales sospechosos de una de las mayores estafas inmobiliarias de Baleares al tener en cuenta la gravedad de los hechos, el volumen de lo defraudado y la gran cantidad de personas perjudicadas. La sala ha apreciado la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas.

En concepto de responsabilidad civil, los inculpados tendrán que indemnizar a más de un centenar de víctimas, quienes pagaron por una vivienda que nunca se llegó a construir.

La Audiencia Provincial reprocha a los principales encausados la trascendencia y continuidad de su conducta, así como la naturaleza y la gravedad del delito para cuya finalidad se constituyó el grupo.