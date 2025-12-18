Comprueba con este mapa si tu pueblo es ‘guiriland’ o ‘Mallorca profunda’

La expresión “España profunda” lleva años circulando para describir territorios asociados a lo tradicional y rural, a menudo con ironía. En Mallorca, ese guiño se ha adaptado con un giro propio: “Mallorca profunda”, una manera popular de hablar de los rincones más alejados de la imagen turística y moderna que suele dominar el relato de la isla.

Con esa idea como punto de partida, la cuenta de humor Cas Horrach se ha hecho una pregunta directa en redes: “¿Cómo de profundo es tu municipio?”. Para responderla, ha difundido un mapa que ordena los pueblos mallorquines en siete categorías, desde ‘guiriland’ hasta ‘Mallorca profundísima’.

Siete etiquetas, del litoral al interior

El mapa coloca en posiciones intermedias conceptos como ‘parque temático’, donde sitúa Valldemossa y Deià, o ‘la Península’, una categoría que incluye Palma y Marratxí, además de partes de municipios colindantes con la capital: zonas de Bunyola, Esporles y Calvià hasta Andratx, y también Alcúdia.

En la franja de ‘Todavía es Mallorca’ agrupa la mayor parte de municipios cercanos a Palma como Llucmajor, Santa Maria, Santa Eugènia, Bunyola, Esporles, Puigpunyent, Calvià o Andratx, y añade otros como Manacor, Sóller, Alaró, Lloseta, Inca o Consell.

Según la clasificación, los municipios ‘Bastante profundos’ son mayoría: Binissalem, Algaida, Porreres, Felanitx, Campos, Santanyí, Artà, Sant Llorenç, Santa Margalida, Muro, sa Pobla, Campanet, Búger, Selva, Mancor, Fornalutx, Escorca, Pollença o Estellencs, entre otros.

Un escalón más llega la etiqueta ‘Mallorca profunda’, donde se incluyen municipios como Sencelles, Llubí, Costitx, Lloret, Montuïri, Sant Joan, Petra o Vilafranca. Y en lo más extremo del mapa, la ‘Mallorca profundísima’, solo figuran Ariany y Maria de la Salut.

Debate en redes: desacuerdos, pullas y humor local

La publicación ha generado comentarios y discusión entre internautas, con respuestas que cuestionan la escala o proponen ajustes. Un usuario pide rebajar el color de un municipio: “Yo creo que Pollença lo podéis rebajar de rojo a naranja”. Otro critica que algunas zonas turísticas no aparezcan directamente como ‘guiriland’: “Que a todo el municipio de Andratx, Artà y Santanyí no lo hayáis puesto como ‘guiriland’ es que no váis mucho por allí”.

También hay ironía con Sóller: “Si Sóller todavía es Mallorca yo soy Lamine Yamal”, bromea un comentario. Y en el caso de Palma, se cuelan propuestas de “microzonas”: desde quien sugiere marcar el centro como ‘parque temático’ hasta quien enumera barrios y áreas como “zona profunda” dentro del término municipal.

Ni siquiera los dos municipios en la cima de la “profundidad” se libran del humor: “Ariany es una ilusión óptica que ves desde fuera”, escribe uno, mientras otro pide mover pueblos al nivel máximo: “Sant Joan y Búger deberían estar en negro”, remata, “perdón por opinar como palmesano”.