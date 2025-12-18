Carmen Planas opta a la reelección como presidenta de la patronal CAEB

La Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) ha convocado elecciones a la presidencia y vicepresidencia.

La decisión de iniciar el proceso electoral se ha adoptado en la asamblea general ordinaria celebrada la tarde de este jueves, ha informado la patronal en un comunicado.

La actual presidenta de CAEB, Carmen Planas, ha anunciado su intención de presentarse a la reelección.

De acuerdo con el calendario establecido en los estatutos, la próxima asamblea electoral tendrá lugar a finales del próximo mes de marzo.