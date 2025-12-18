Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lujo CasaDeià ApesteguiaOperación antidrogaBellasombrasDani Rodríguez
instagramlinkedin

Carmen Planas opta a la reelección como presidenta de la patronal CAEB

Asamblea general de CAEB.

Asamblea general de CAEB. / CAEB

EP

La Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) ha convocado elecciones a la presidencia y vicepresidencia.

La decisión de iniciar el proceso electoral se ha adoptado en la asamblea general ordinaria celebrada la tarde de este jueves, ha informado la patronal en un comunicado.

La actual presidenta de CAEB, Carmen Planas, ha anunciado su intención de presentarse a la reelección.

Noticias relacionadas y más

De acuerdo con el calendario establecido en los estatutos, la próxima asamblea electoral tendrá lugar a finales del próximo mes de marzo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Audiencia de Baleares pone en busca y captura a la dueña de la inmobiliaria de Mallorca acusada de estafa
  2. El comandante general afirma que el Ejército español 'es el mejor del mundo
  3. El Supremo confirma que los hoteleros de Baleares no pueden imponer las vacaciones a sus fijos discontinuos
  4. Llega la borrasca Emilia: así afectará a Mallorca
  5. Los restaurantes reprochan a los hoteleros su 'error' por llevar a la vía judicial las vacaciones de los fijos discontinuos
  6. El belén de Catalina que ocupa todo un salón en Mallorca: «Me lleva más de un mes montarlo»
  7. Promotores inmobiliarios de Mallorca: «En esta legislatura no se verá ni una grúa en los suelos urbanizables estratégicos»
  8. La comunidad educativa de Baleares alerta de la propuesta de nueva normativa horaria de la Conselleria: 'Amenaza la atención temprana a niños de 0 a 3 años

Carmen Planas opta a la reelección como presidenta de la patronal CAEB

La Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la UIB alerta contra el desembarco de universidades privadas: «La formación sanitaria no puede ser una oportunidad de negocio»

La Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la UIB alerta contra el desembarco de universidades privadas: «La formación sanitaria no puede ser una oportunidad de negocio»

El tribunal del caso Lujo Casa: “No nos hallamos ante un simple proyecto inmobiliario frustrado, sino ante una estructura defraudatoria, refinada y mantenida en el tiempo”

El tribunal del caso Lujo Casa: “No nos hallamos ante un simple proyecto inmobiliario frustrado, sino ante una estructura defraudatoria, refinada y mantenida en el tiempo”

'Segona Festa de Nadal': ¿Por qué el 26 de diciembre es festivo en Baleares en 2025?

'Segona Festa de Nadal': ¿Por qué el 26 de diciembre es festivo en Baleares en 2025?

Los envases reutilizables de comida para llevar ahorrarían 5,7 millones de euros en limpieza en Mallorca, según estudio

Los envases reutilizables de comida para llevar ahorrarían 5,7 millones de euros en limpieza en Mallorca, según estudio

Vueling estrenará vuelos directos desde Palma a Bruselas y Zúrich en verano de 2026

Vueling estrenará vuelos directos desde Palma a Bruselas y Zúrich en verano de 2026

¿Quiénes son los condenados por la gran estafa inmobiliaria de Lujo Casa en Mallorca?

¿Quiénes son los condenados por la gran estafa inmobiliaria de Lujo Casa en Mallorca?

Campaña Hoteles de Narices: Los hoteleros de Mallorca recaudan 100.000 euros para la Sonrisa Médica

Campaña Hoteles de Narices: Los hoteleros de Mallorca recaudan 100.000 euros para la Sonrisa Médica
Tracking Pixel Contents