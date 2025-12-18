Campaña Hoteles de Narices: Los hoteleros de Mallorca recaudan 100.000 euros para la Sonrisa Médica
La FEHM celebra un nuevo récord y agradece la labor de los payasos terapéuticos en los hospitales públicos de la isla
Javier Vich, en su primer año al frente de la patronal mallorquina, destaca 2025 que ha sido "intenso" y "convulso" con negociaciones como la del convenio de hostelería
La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) ha celebrado este jueves su tradicional brindis con los medios de comunicación, un encuentro en el que cada año se da cuenta de la campaña Hoteles de Narices que desarrolla junto a la Sonrisa Médica. Este 2025 se ha logrado un nuevo récord con la recaudación de 100.000 euros.
En diez años ya se superan los 420.000 euros, fue en 2014 cuando arrancó esta colaboración. Desde entonces se han realizado 740 intervenciones por parte de los payasos terapéuticos en los hospitales públicos. La vicepresidenta de Sonrisa Médica, Inés Rotger, no ha podido contener la emoción cuando daba cuenta de que “cada gesto suma” en una campaña que como destacaba es “un éxito compartido”
Como recordaba la vicepresidenta ejecutiva de la FEHM, María José Aguiló, con esta campaña, un trabajo colectivo en el que se implican todos los equipos, se anima no solo a los niños hospitalizados sino también a los mayores. Además, enumeraba otras iniciativas del sector hotelero mallorquín, como la Operación Kilo en colaboración Rotary Club Mallorca, con la que se han reunido 12.000 kilos de alimentos (223.000 toneladas en 14 años); o las campañas con la Asociación Española Contra el Cáncer, el Teléfono de la Esperanza, orfanatos en Liberia o en el campo cultura ofreciendo alojamiento gratuito para los artistas del Teatre del Mar desde hace 23 años. Aparte las empresas llevan a cabo acciones solidarias de forma individual, que “muchas veces por el carácter mallorquín no se comunican”, señalaba el presidente de la patronal, Javier Vich.
Durante el acto, celebrado en el hotel Nakar, en la calle Jaume III, en Palma, Vich repasaba el año “intenso” que ha sido 2025 para el sector, el primero con él liderando la FEHM y que empezó siendo "convulso" con la negociación del convenio de hostelería, entre otras situaciones, o la campaña en favor de los visitantes Tourist, go home...happy, que “era necesaria”.
La X Campaña Hoteles de Narices ha contado con la participación de 24 compañías hoteleras, reflejo del "firme compromiso social del sector hotelero balear", subraya la patronal. Las empresas han implicado tanto a sus equipos profesionales como a sus clientes.
Las 24 compañías hoteleras participantes en la campaña han sido:
- Viva Hotels
- BQ Hoteles
- Ola Hotels
- Garden Hotels
- Hotel Saratoga
- Sunwing
- Zafiro Hotels
- Protur Hotels
- Hipotels
- Playa Esperanza
- Allsun Hotels
- Pure Salt Luxury Hotels
- Houm Hotels
- Mar Hotels
- Amic Hotels
- Icon Hotels
- Sea Club Alcúdia
- PortBlue Hotel Group
- Onmood Hotels
- Hotel Cala Murada
- Hotel Morito
- Aparthotel Can Picafort
- Grupotel
- Summum Hotel Group
