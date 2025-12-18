Baleares registra un ligero aumento de la gripe aunque se mantiene en fase epidémica de baja intensidad

La incidencia de la gripe en Baleares ha aumentado hasta los 75 casos por cada 100.000 habitantes durante esta semana, una tasa ligeramente superior a la de la semana anterior, cuando se registraron 65. Aun así, las islas se encuentran en el mismo escenario que hace siete días y la fase epidémica continúa siendo de intensidad baja.

Ante este escenario, las recomendaciones establecidas según el protocolo del Ministerio de Sanidad incluyen la indicación del uso de mascarilla a la población en caso de presentar síntomas de una enfermedad respiratoria, así como su uso en entornos especialmente vulnerables o de gran afluencia, con el fin de evitar una mayor difusión del virus estacional.

Por este motivo, la Conselleria de Salud refuerza ahora esta recomendación a raíz del incremento de casos detectado y vuelve a recordar la importancia de la vacunación antigripal al inicio del periodo epidémico, así como de facilitar el acceso a la vacuna para garantizar una elevada cobertura en un periodo de tiempo corto.

En cuanto a la situación epidemiológica, cabe añadir que los tipos de gripe que circulan con mayor frecuencia actualmente son subtipos de la gripe A (55 % de los casos) y de la gripe B.

La incidencia a lo largo de la semana han variado entre las distintas islas del archipiélago. En Mallorca se han registrado 70,8 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra inferior a la de Menorca (75,3) y a la de Ibiza, isla que presenta la incidencia más elevada, con hasta 103,1 casos por cada 100.000 habitantes. En Formentera se han registrado 25,9 casos para este mismo segmento poblacional.

Plan de contingencia

Para adelantarse al previsible aumento de ingresos y a la afluencia de casos en los servicios de Urgencias, el Servicio de Salud ya ha puesto en marcha un plan de contingencia que prevé la activación de 215 camas hospitalarias para responder al incremento de la demanda asistencial derivada de los virus respiratorios.

Durante esta semana, el Hospital Universitario Son Espases ha activado 8 camas adicionales para hacer frente al incremento de urgencias. La activación de estas camas pretende reforzar la atención hospitalaria durante este periodo de elevada presión asistencial, derivada principalmente de la gripe y de otras infecciones respiratorias estacionales.

Ante la previsión de un aumento de la patología por virus respiratorios durante la última semana del año, el Servicio de Salud activará un total de 25 camas en los hospitales Sant Joan de Déu —15 en el centro de Palma y 10 en el de Inca—.

Asimismo, dentro de este plan, el pasado 9 de diciembre el Hospital Universitario Son Llàtzer activó 24 camas de la Unidad H1D,lo que supuso también la incorporación de 11 enfermeras y 7 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) para garantizar una atención de calidad y una respuesta ágil ante posibles incrementos de la actividad asistencial.