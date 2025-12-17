La violencia sexual no retrocede en Mallorca: casi la mitad de las víctimas tiene entre 18 y 30 años y la mayoría sufrió agresiones por parte de un conocido

El Centro Libertas para víctimas de violencia sexual en Mallorca ha recibido casi una demanda por día durante 2025 y ha atendido a un total de 293 mujeres en un año. El conseller de Presidencia del Consell de Mallorca, Toni Fuster, ha hecho balance en una rueda de prensa este miércoles del primer año de funcionamiento del centro, puesto en marcha en diciembre de 2024.

En concreto, el Centro Libertas ha recibido de media 28 demandas de intervención al mes, una cifra que se ha mantenido regular durante todo el año. Esta estabilidad, ha apuntado Fuster, demuestra que no hay picos estacionales destacables y que la violencia sexual no responde a momentos concretos sino que es una realidad constante.

Este servicio del Consell de Mallorca da respuesta tanto inmediata y urgente así como acompañamiento integral, independientemente de cuando haya ocurrido la agresión. Así, el 65% de las agresiones a las víctimas que ha atendido el centro se han dado en el pasado. Esto refleja, ha subrayado el conseller, que las consecuencias de la violencia sexual perduran en el tiempo y que muchas mujeres buscan ayuda cuando se sienten preparadas para iniciar su proceso de recuperación.

En cuanto al perfil de la víctima, la mayoría (46,7%) son mujeres de entre 16 y 30 años, en concreto, un 41,6% se sitúa en la franja entre 18 y 30 años y un 5,1% entre 16 y 17 años. Les siguen las mujeres de entre 31 a 40 años (25,9%) y de 41 a 50 años (17,7%). También se han registrado atenciones a mujeres de 51 a 60 años (6,8%), de 61 a 70 años (2,4%) y de mayores de 70 años (0,3%).

Desde la institución insular han apuntado que en la mayoría de las agresiones, aproximadamente el 60% de los casos, el agresor es una persona conocida para la víctima. "La violencia sexual muchas veces se produce en espacios y relaciones en las que tendría que haber confianza y seguridad", ha dicho Fuster.

El centro de crisis está abierto las 24 horas todos los días del año y ofrece atención presencial, telefónica y en línea, además de la activación de un servicio de urgencia si la situación lo requiere. La vía telefónica es la forma principal de acceso al centro y aproximadamente el 48% de los contactos se hacen directamente por parte de las víctimas, mientras que otro 48% llega a través de derivaciones de otros profesionales de la red sanitaria, social y de seguridad.

Según ha explicado el conseller, cuando una víctima llega al centro, la primera atención es escucharla y valorar su situación para identificar sus necesidades prioriatarias. A partir de este primer encuentro, se define un itinerario de acompañamiento personalizado y coordinado. En casos de crisis el objetivo es calmar y ofrecer atención a la víctima y, en caso de que la agresión sea reciente, se prioriza la atención sanitaria.

En relación con los procesos de intervención, el ámbito social es el más frecuente, con 137 procesos, seguido de psicológico, con 131. En menor medida, se desarrollan procesos judiciales y familiares. Actualmente, 94 mujeres mantienen procesos activos y continúan recibiendo atención en el centro. Durante el proceso de acompañamiento en el Centro Libertas, casi la mitad de las mujeres atendidas (47%) ha interpuesto denuncia. El resto no lo ha hecho o esta información no consta.

Con todo, el conseller ha resaltado que la puesta en marcha de este centro era una prioridad de la legislatura. "Nuestro objetivo es trabajar para que recursos como este no sean necesarios", ha apuntado, a la vez que ha agregado que mientras esta realidad exista las instituciones "tienen la obligación y responsabilidad de responder".

De su lado, tras ser preguntada por la cuestión, la directora insular de Familias, Ana Ferriol, ha señalado que la crisis de la vivienda en las Islas afecta especialmente a mujeres víctimas, que son más vulnerables. Así, en casos en los que las víctimas viven con su agresor, los servicios del Consell de Mallorca alargan las estancias hasta que las mujeres puedan encontrar un recurso habitacional. Ferriol no ha detallado cuánto se pueden alargar, ya que el servicio se adapta a la necesidad de cada mujer. "15 días o un mes o hasta dos o tres meses", ha puesto como ejemplos.

Según la directora general, cualquier persona en una situación de violencia de género que quiera denunciar "se tiene que armar de valor". En este sentido, preguntada por los fallos en las pulseras antimaltrato, Ferriol ha considerado que "evidentemente" que fallen determinados mecanismos de protección, especialmente cuando son físicos, "no da especial tranquilidad".