Reconocimiento a tres magistradas de Palma: “Gracias por el trabajo realizado”

El Palacio de Justicia de Palma ha homenajeado este mediodía a tres magistradas de la isla por su dedicación y el trabajo realizado a lo largo de los años. Joana Gelabert, Ana San José y Sonia Vidal han recibido un cálido reconocimiento por parte de sus compañeros de la judicatura.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB), Carlos Gómez, ha ensalzado la “prudencia y discreción” de estas juezas durante el acto institucional, encabezado por los miembros de la Sala de Gobierno y al que también han asistido una treintena de jueces y juezas del archipiélago. Gómez les ha agradecido la tarea desempeñada.

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó el pasado febrero entregar diplomas e imponer insignias a los miembros de la carrera judicial que se jubilaron en 2024 y aquellos que cumplieron 25 años de antigüedad en el pasado ejercicio.

Por ello, las magistradas Joana Gelabert y Ana San José han sido distinguidas con un diploma y una insignia tras su jubilación, mientras que Sonia Vidal ha recibido un diploma por sus 25 años en la judicatura.

El acto institucional de reconocimiento ha tenido lugar hoy en el Palacio de Justicia de Palma. / TSJB

“Es una manera de dar las gracias por el trabajo realizado”, ha sintetizado el presidente del TSJB, quien ha hecho referencia a las “trayectorias muy distintas” de las magistradas Joana Gelabert y Ana San José. Gelabert, natural de sa Pobla, ha formado parte de un órgano colegial, el tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Baleares, que se dedica a asuntos civiles. Mientras, Ana San José ha sido titular de un juzgado unipersonal, el juzgado de instrucción número 5 de Palma, de la jurisdicción penal.

“Han realizado un buen trabajo”, ha subrayado el magistrado Carlos Gómez, que se ha referido también a la “prudencia y discreción” de ambas, con “conciencia de los límites que tiene el Poder Judicial”. Según el presidente del TSJB, la misión del juez es hablar a través de la ley y callar cuando calla la ley. “Es lo que han hecho, la prudencia; la búsqueda de la justicia caso por caso”, ha destacado.

Jueza decana de Palma

Gómez también ha elogiado la trayectoria de la magistrada palmesana Sonia Vidal, que en los últimos ocho años ha ejercido sus funciones como jueza decana de Palma “con generosidad” y plena dedicación. Es un “reconocimiento muy merecido”, ha añadido.

“Hoy celebramos el paso del tiempo”, ha señalado el presidente del TSJB, quien ha citado al influyente filósofo del derecho, el estadounidense Ronald Dworkin, y su obra Los derechos en serio. “El derecho es como una novela (…) cada capítulo hace tener elementos innovadores. Aquello que cambiemos será gracias a vosotras, gracias a vuestra dedicación y trabajo”, ha enfatizado Carlos Gómez. “Siempre os consideraremos miembros de esta judicatura de Baleares”, ha concluido.

Acto seguido, se ha dado lectura a la resolución de la comisión permanente del CGPJ y se ha procedido a entregar las insignias y los diplomas a las tres magistradas homenajeadas, que se han acercado al estrado mientras el público ha roto en aplausos.

Finalmente, el presidente del TSJB ha realizado un brindis con los periodistas de tribunales y ha felicitado las fiestas.