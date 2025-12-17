La Policía Nacional de Baleares entrega 9.000 euros a la fundación Hadas Kids recaudados en la Ruta 091 de este año
Fernando Reboyras, el anterior jefe regional de operaciones de la Policía Nacional de Baleares y asesor de la Embajada de España en la India, ha estado presente en la donación del cheque
La Policía Nacional ha entregado este miércoles un cheque de 9.000 euros a la fundación Hadas Kids, de ayuda a la infancia, con los donativos recaudados en la carrera popular Ruta 091 de este año. Esta edición contó con la participación de 1.350 corredores. Esta carrera solidaria tiene cada año un destinatario distinto para diversas causas benéficas.
Durante la entrega del cheque a Hadas Kids, el jefe superior de Policía de Baleares José Luis Santafé, ha expresado su agradecimiento a todos los presentes y a la Policía Local de Palma. Esta se encarga de cortar el tráfico y de regular la circulación durante la celebración de la carrera solidaria.
En el transcurso de su alocución, Santafé ha expresado su especial "agradecimiento a algunos que han venido desde muy lejos". Esta alusión estaba expresamente dirigida al comisario Fernando Reboyras, recién llegado de la India, donde ocupa el cargo de asesor de la Embajada de España. Reboyras, el anterior jefe regional de operaciones de la Jefatura Superior de Policía de Baleares era hasta esta edición el encargado de organización de esta carrera solidaria.
Satisfacción con la entidad beneficiaria
Por su parte, el jefe provincial de la Policía Nacional, Jorge Matías, ha expresado en todo su momento su satisfacción porque la entidad beneficiaria del cheque con los donativos de la carrera solidaria fuera a para a Hadas Kids. "Estamos muy contentos de haberla escogido porque se dedica a ayudar a niños y niñas en riesgo de exclusión social", ha subrayado.
