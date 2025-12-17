Las patronales de Educación Infantil plantan a los sindicatos y bloquean el primer convenio autonómico de Baleares

La esperanza de alcanzar un marco laboral digno para las educadoras infantiles en las Islas Baleares ha sufrido un frenazo en seco. Lo que debía ser el inicio de la negociación del primer convenio colectivo autonómico del sector se ha convertido en un escenario de "profunda decepción e incredulidad". Las patronales FEIPIMEB y CECEIB han dejado plantados a los sindicatos y a la patronal de Cooperativas de Menorca, negándose a constituir la mesa negociadora que ya habían aceptado crear formalmente el pasado verano.

Este "movimiento unilateral" rompe el compromiso de diálogo adquirido en julio de 2025, cuando todas las partes firmaron un acuerdo para pacificar el conflicto de las escoletes de gestión indirecta de Palma. Aquel pacto no solo incluía un complemento autonómico para paliar la precariedad extrema, sino que establecía la obligatoriedad de negociar "un convenio propio para todas las Baleares que evitara la actual fragmentación salarial".

Un "salario de miseria" frente a un coste de vida prohibitivo

La situación de partida es crítica. Según denuncian desde CCOO la mayoría de las educadoras del archipiélago perciben un salario base de apenas 1.200 euros mensuales. La brecha con la realidad económica de las islas es sangrante: un estudio del propio sindicato cifra en 2.260 euros el salario necesario para vivir con dignidad en Baleares.

"Es intolerable que una trabajadora esencial tenga que elegir entre pagar el alquiler o llenar la nevera", lamentan desde la organización sindical. Con el precio del alquiler en torno a los 18 euros por metro cuadrado, una vivienda estándar de 70 metros consume prácticamente la totalidad del sueldo de una educadora. Además, categorías esenciales como cocineras y personal de limpieza se mantienen estrictamente en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

La justificación de las patronales para no asistir a la reunión ha indignado a los representantes de los trabajadores. Según explican fuentes sindicales, FEIPIMEB y CECEIB enviaron un correo electrónico a última hora alegando que "no es el momento" y que el convenio estatal ya regula suficientemente las condiciones laborales.

Pepa Ramis, de CCOO Ensenyament, se muestra tajante ante este cambio de postura: "Hace seis meses, para cerrar el conflicto de Palma, decían que el convenio estatal no daba respuesta; ahora dicen que sí es suficiente. Es una tomadura de pelo y una falta de respeto a profesionales que hacen jornadas de 38 y 39 horas semanales, gestionando burocracia y preparando materiales pedagógicos sin que se les reconozcan las horas no lectivas".

Por su parte, Jaume Coll, de UGT, ha señalado que los asistentes a la reunión (UGT, CCOO, STEI y Cooperatives de Menorca) irán "haciendo camino" para forzar a estas dos patronales a sentarse. "No podemos permitir que el sector siga con hasta cinco tablas salariales diferentes para la misma tarea", ha señalado Coll a este diario.

La Administración, llamada a mediar

Ante el bloqueo, los sindicatos ya planean su estrategia. El primer paso será solicitar la mediación de la Consellera de Trabajo, Catalina Cabrer. "A lo mejor a la Administración no le dan el plantón que nos han dado a nosotros hoy", apunta el representante de UGT, con la esperanza de que el Govern presione para cumplir lo pactado y publicado en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB).

De no producirse un cambio de actitud inmediato, el escenario de conflicto parece inevitable. CCOO ya ha advertido que, tras consultar con las plantillas, se reservan el derecho a impulsar nuevas movilizaciones y acciones reivindicativas. El sector advierte: no habrá calidad educativa en la etapa 0-3 años mientras sus profesionales vivan en una precariedad permanente que empuja al "talento" a abandonar las aulas por sectores mejor remunerados.