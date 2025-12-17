La PAH cree que la deducción fiscal para incentivar a los propietarios a no subir los alquileres será "poco efectiva"

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Mallorca ha considerado que la deducción fiscal en la que trabaja el Govern para incentivar a los propietarios a no subir el precio de los alquileres cuyos contratos finalizarán en 2026 será "poco efectiva".

La entidad, en un comunicado, ha argumentado que según las cifras de hace dos años al menos el 70% de los alquileres no se declaran y, por lo tanto, no podrían acogerse a esta medida.

Además, ha señalado que esta posibilidad ya está contemplada en la ley estatal de vivienda y, por lo tanto, ha sostenido que el anuncio del Ejecutivo autonómico "no es más que una estratagema política para culpar al Gobierno de los problemas de la vivienda".

"Los gobiernos autonómicos y municipales no aplican estas leyes y, en su lugar, reinventan la rueda en la legislación autonómica", ha criticado la PAH.

La entidad ha informado de la existencia de una familia que debe renovar su contrato de alquiler el año que viene y el propietario, un fondo buitre, le pide pasar de los 778 euros mensuales actuales a 1.750.

En el mismo edificio, de un centenar de viviendas, podrían haber muchas más familias en la misma situación, ha advertido. "Este caso no es la excepción, sino la regla, especialmente con los grandes tenedores", ha señalado.

La PAH se ha preguntado si el Govern, los consells insulares y los ayuntamientos estarían dispuestos a mediar para evitar esta subida de más del doble del precio del alquiler y, en el caso de que no sea así, si disponen de alguna alternativa habitacional para estas familias.

En esa línea, la entidad ha reclamado al Ayuntamiento de Palma --en cuyo pleno volverá a intervenir este jueves, como es habitual-- que dedique parte del superávit de este ejercicio presupuestario a construir vivienda pública social para las familias expulsadas de Son Bordoy.