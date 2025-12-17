Santi Taura: "Una máquina no va a sustituir a un cocinero o camarero, la inteligencia artificial no reemplaza el trato humano"

"No veo el momento de que una máquina sustituya a un cocinero o un camarero. La inteligencia artificial te puede ayudar a optimizar procesos, pero no reemplaza el trato humano". Siete profesionales de prestigio de diferentes ámbitos han debatido esta mañana a través de un podcast sobre el uso que hacen de la inteligencia artificial (IA) y el impacto de esta tecnología en sus profesiones.

Así, el podcast ha reunido a la actriz Clara Ingold; la bióloga marina Gador Muntaner; el cocinero Santi Taura; el arquitecto técnico y propietario de Rajoles Huguet, Biel Huguet; el 'físico Barbudo'; la periodista Marta Simonet; el jurista y experto en 'legaltech' Alberto F. Bonet; y el profesor de Informática de la Universitat de les Illes Balears (UIB) y director del Instituto de Inteligencia Artificial de la UIB, Xavi Varona.

Una conversación enmarcada en el programa 'Grans Proactius', cuyo objetivo es dotar a los profesionales de conocimientos actualizados en herramientas digitales avanzadas para adaptarse a los retos digitales. El proyecto forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y está financiado por la Unión Europea, impulsado por la Dirección General de Innovación y Transformación Digital y que gestiona la Fueib.

La IA como asistente

Los diferentes profesionales destacan el uso positivo que puede tener la IA como un asistente. En este sentido, señalan que puede ser un "facilitador" y "una puerta de entrada" a la hora de empezar a construir una idea o buscar información. En el caso de Biel Huguet, destaca que el gran reto de su empresa actualmente es "poner al día la tradición, buscando el equilibrio entre artesanía y contemporaneidad". No obstante, Huguet reivindica que la IA puede ayudar, pero siempre "con una inteligencia humana que lidera el proceso de creación".

Asimismo, los participantes del pódcast también ponen encima de la mesa que no siempre te puedes fiar de este tipo de herramientas porque también se equivocan. "Hice una comprobación preguntándole los restaurantes de Baleares con estrella Michelin y se equivocó en un par", señala el cocinero Santi Taura. "Un alumno en un examen me dijo que pensaba que la respuesta era correcta porque se la había dado ChatGPT", comenta el profesor de informática de la UIB, Xavi Varona. De esta forma, los profesionales instan a comprobar la información que otorga la IA y contrastarla para no cometer errores.

Retos de la herramienta digital

Otro de los puntos importantes en la charla celebrada esta mañana es el peligro que representa la inteligencia artificial para la sociedad. En este caso, resaltan la modificación de imágenes y la dificultad de distinguir entre lo que es real y lo que no. "Estamos perdiendo un poco la frontera entre lo que es verdad y lo que es mentira", detalla el jurista y experto en 'legaltech' Alberto F. Bonet. "Da miedo que a nivel visual la gente no sepa distinguir, ya que desde el desconocimiento todo vale", expresa la bióloga marina Gador Muntaner.

¿Puede sustituir al ser humano?

Una de las grandes preocupaciones respecto al impacto de esta tecnología es la sustitución que pueda ir produciéndose en diferentes empleos a través de las máquinas. En el caso de la hostelería, Taura considera que es algo que no sucederá. "La hostelería es un trabajo de anfitrionaje que una máquina o una IA no haría igual. Cada persona es diferente, todos tienen sus preferencias respecto a si le gusta un vino o una comida determinada o si tienen alergias. La inteligencia artificial te puede ayudar a optimizar procesos, pero no veo el momento de que sustituya a un cocinero o camarero porque es un trabajo muy personalizado", determina el cocinero.

Un argumento que también comparte Bonet. "El miedo a ser sustituido por una máquina es recurrente y es un miedo irracional. La inteligencia artificial es una herramienta que hemos creado nosotros a la que nos tenemos que adaptar para ser mejores. Al final te obliga a reciclarte y actualizarte", explica el jurista y experto en 'legaltech'. Así, los diferentes profesionales concluyen lanzando un mensaje respecto a elementos positivos que puede aportar la IA a las profesione, pero siempre teniendo en cuenta también los retos que representa.