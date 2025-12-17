Julia Sevilla, jurista y feminista: «Las mujeres aún necesitamos leyes especiales para la igualdad»

¿Quién fue Olympe de Gouges?

Una mujer que se rebeló contra lo que hubiese sido el curso natural de su existencia aprovechando las circunstancias que la vida iba poniendo en su camino para formar parte del proyecto revolucionario.

¿Cuál fue su papel en la Revolución Francesa?

Es difícil resumirlo en pocas palabras. La Revolución Francesa marca un cambio en la historia de la formación del Estado moderno con el reconocimiento de los derechos del hombre anteriores a la existencia del Estado.

¿Y qué supuso la revolución en la vida de Olympe?

Cuando estalló la Revolución Francesa, Olympe ya no era la mujer que llegó a París con la idea de ser reconocida por su verdadero padre. Se inició como autora teatral con obras que cuestionaban las clases sociales, la discriminación de las mujeres y la esclavitud. Pero su legado mas importante fue defender la igualdad y la ciudadanía de las mujeres y redactar la Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana, que contempla derechos específicos como el de «señalar al padre de un hijo» (art. XI) o el derecho a participar en el «reparto de puestos y empleos...» (art.XIII).

¿Se podría decir que es la primera feminista de la historia?

No, en la sociedad de la Revolución Francesa también se integraron otras mujeres pero fue la única que supo ver la importancia de una Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano que contemplase derechos específicos de las mujeres, y también quería participar en la creación de una sociedad que no discriminase por ser mujer.

¿Por qué su figura sigue siendo tan desconocida en la actualidad?

Porque es una mujer y la Historia de las mujeres no forma parte de lo que se considera «universal». Y sin embargo y, esto casi no se recuerda, lo que provocó su condena a la guillotina fue una obra «Las tres urnas» en la que defendía la descentralización del Estado, porque quienes detentaban el poder en aquel período, que ya no era la Cámara que había aprobado la Declaración, querían todo el control.

¿Qué le llevó a usted a estudiar su figura y escribir este libro?

Siempre me ha interesado su figura como autora de la Declaración como parte de lo que algunas profesoras explicábamos en Derecho Constitucional. Cuando la editorial Pireo me hizo la propuesta me apunte rápidamente.

—¿Por qué es necesario reivindicar su figura en pleno siglo XXI?

Porque es una personalidad con muchos matices, con un recorrido vital muy polifacético y muy interesante, muy femenino. Cuando huye de su pueblo y se va a París lo hace con su hijo que siempre es una prioridad para ella. Y porque es la primera en reivindicar la igualdad de las mujeres, el derecho a ser sujetos de derechos que, aunque las Constituciones nos declaren iguales, la práctica muestra lo contrario. Aún necesitamos leyes especiales para conseguir la igualdad.

¿Por qué integra a la reina María Antonieta en su estudio?

Olympe le dedica su Declaración como un guiño al poder que representaba en el momento de publicarla, pero mi hermana Carolina tenía una extensa biografía que distaba mucho de la filmografía de Hollywood. Descubrí que en la Reina también imperaba su condición de mujer.