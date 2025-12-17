Juicio a un hombre por intentar estafar a otro de 95 años con la compra de su casa y dos fincas rústicas en Binissalem

Intentó engañar a un anciano nonagenario con una estafa inmobiliaria en Mallorca, pero no lo consiguió. La Audiencia de Palma tiene previsto juzgar próximamente a un hombre por intentar estafar a otro de 95 años, que ya ha fallecido, con la compra de su casa en Palma y de dos fincas rústicas en Binissalem a mediados de 2017.

La fiscalía solicita para el sospechoso, de 61 años, una pena de tres años de prisión y una multa de doce meses a razón de 20 euros diarios por un delito de falsedad en documento público en concurso con otro intentado de estafa agravada. Por su parte, la acusación particular, que representa a la familia del anciano fallecido, reclama una condena de seis años de cárcel.

El encausado, aprovechándose de la relación de confianza que mantenía con el nonagenario, presuntamente acudió a una notaría de la isla en junio de 2017 para realizar la compraventa de la casa donde este vivía y de dos fincas de Binissalem, sin que este tuviera conocimiento de ello, según el ministerio público. El sospechoso se comprometía a pagar un precio muy por debajo al de mercado por estas propiedades. Además, se prevalió de un presunto mandato verbal que el perjudicado le había otorgado para llevar a cabo el negocio jurídico. La notaría, extrañada por esta circunstancia, denegó la operación.

Sin embargo, días después el hombre presentó en la notaría un poder notarial manipulado en una fotocopia y de nuevo fue rechazado, según la acusación pública, que destaca que, pese a los intentos, no consiguió llegar a formalizar el contrato de compraventa de las tres propiedades.

El tribunal de la Sección Primera tenía previsto ayer celebrar una vista previa para intentar llegar a una conformidad. El acusado, asistido por su abogado defensor, compareció en el Palacio de Justicia a primeras horas de la mañana. Fiscalía, acusación particular y defensa se reunieron brevemente en la sala de juicios, pero no fue posible llegar a un acuerdo, por lo que la vista oral finalmente se pospuso.

Junio de 2017

Según la versión del ministerio público, los hechos se remontan al mes de junio de 2017 en Binissalem cuando el sospechoso, “animado por el propósito de obtener un beneficio patrimonial ilícito”, se aprovechó de la relación de confianza que mantenía con un anciano, que en aquellas fechas tenía 95 años. Con “absoluto desconocimiento de este”, fue a una notaría con la finalidad de celebrar un contrato de compraventa de tres fincas: una de ellas consistía en una vivienda, planta baja con corral, ubicada en Palma por un valor de 55.000 euros, en la que el nonagenario entonces residía; otra era una finca rústica de tierra de secano e indivisible, situada en Binissalem, por un valor de mil euros; y la tercera era otra finca rústica en Binissalem por un valor de 6.000 euros.

El acusado se comprometía a abonar el precio fijado, muy inferior al que realmente podrían llegar a tener en el mercado, al afectado. Para intentar llevar a cabo la operación inmobiliaria, se prevalió de un presunto mandato verbal que la víctima le había concedido, en el que le habilitaba para llevar a cabo tal negocio jurídico, según la fiscalía.

La notaría, ante la extrañeza de esta circunstancia, estando presente el acusado, denegó la posibilidad de la compraventa el pasado 14 de junio de 2017.

Entonces, el sospechoso, “con ánimo de continuar con su intento criminal y de perfeccionar el contrato de compraventa”, según la acusación pública, días después presentó un poder adulterado con el nombre y DNI de los intervinientes, que habían sido modificados y correspondían a uno expedido en Palma que nada tenía que ver con los presentes intervinientes. A sabiendas de la falsedad del documento y de que con ello perjudicaba el tráfico jurídico, “para hacer caer en la patraña a la notaría”, intentó presentar el mendaz poder notarial en una fotocopia y manifestó que la contraparte se encontraba en Ibiza y que lo ratificaría cuando llegase el momento oportuno, pero la notaría lo rechazó, según el fiscal. Así pues, el hombre finalmente no pudo llegar a formalizar el contrato de compraventa.