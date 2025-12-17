La izquierda alerta sobre las garantías de ingresos de los presupuestos del Consell de Mallorca para 2026: "Ponen en riesgo la viabilidad de la institución"

La izquierda agota sus cartuchos para recurrir los presupuestos del Consell de Mallorca de 2026. El PSIB y Més per Mallorca han presentado una reclamación formal y una alegación respectivamente con la intención de denunciar unas cuentas insulares que, aseguran, se construyen sobre unos ingresos que jurídicamente no garantizados que al mismo tiempo presentan "un descuadre" que podría poner en riesgo su viabilidad. Ambos paridos ya votaron en contra de los presupuestos PP y Vox durante el pleno de aprobación.

Catalina Cladera, portavoz socialista en el Consell, denuncia una insuficiencia de ingresos y la omisión de créditos necesarios como puntos de riesgo de las cuentas del próximo año: "Ya sabíamos que eran unos malos presupuestos para Mallorca, y así lo denunciamos en el pleno del 24 de noviembre, pero ahora sabemos que, además de malos, están mal hechos y suponen riesgos por la insuficiencia de ingresos y la omisión de créditos necesarios", ha dicho la portavoz en una rueda de prensa.

La líder del PSIB ha denunciado que la no aprobación de las cuentas autonómicas por parte del Govern puede comprometer 50 millones de euros previstos por el Consell en los presupuestos de 2026. Cladera ha explicado que el documento presupuestario insular salió adelante antes de que cayera el techo de gasto autonómico, por lo que esta aportación incluida en el presupuesto inicial de 2026 no se podrá ejecutar a partir de día 1 de enero porque no se aprobarán unos nuevos presupuestos del Ejecutivo de Prohens.

"Son más de 50 millones de euros que bailan y ponen en riesgo la estabilidad del presupuesto y de todo el Consell de Mallorca", ha criticado la socialista. Esta cantidad, ha expuesto, incluye el incremento de la aportación ordinaria del Govern al Consell, de 45 millones de euros, y siete millones de euros previstos para hacer obras de carreteras previstos en el convenio entre ambas instituciones.

Otro de los motivos de la reclamación, ha añadido, es que la institución "omite créditos necesarios" para el IMAS, en concreto, para la atención de menores migrantes no acompañados. Según Cladera, el presupuesto hablar de 16 plazas cuando la experiencia de este año "dice que faltan cerca de 400". A su criterio, el déficit estimado en esta área es de al menos 20 millones de euros adicionales. Para la portavoz, este "recorte" se atribuye a la "sumisión" del presidente insular, Llorenç Galmés, a las "exigencias xenófobas de Vox para dejar de atender a los menores migrantes no acompañados".

Por otro lado, el grupo ha denunciado que el capítulo de personal del IMAS "no está bien dotado" porque un 35% del personal "no tiene garantizada su nómina para todo el año" y, entre otras cuestiones, que no se ha previsto incluir el millón de euros comprometido en la equiparación salarial de las técnicas auxiliares de enfermería. Para Cladera, estos presupuestos "se tienen que reformular" y, por ello, la formación ha presentado la reclamación, que se tendrá que debatir en un pleno extraordinario.

Denuncian que el 60% de los ingresos están comprometidos

Catalina Inés Perelló, portavoz de Més en la institución insular, ha comparecido tras Cladera para explicar las alegaciones presentadas por la formación ecosoberanista contra las cuentas insulares para 2026. Perelló, en la misma línea que los socialistas, ha advertido que aproximadamente el 60% de los ingresos del Consell dependen de transferencias del Govern, señalando que las cuentas en que estas se basan en unos ingresos que no están jurídicamente garantizados, un hecho que "pone en riesgo" la estabilidad financiera de la institución y la "correcta ejecución" de las políticas públicas".

Para la portavoz, un presupuesto "no puede basarse en hipótesis optimistas" y "no se pueden comprometer servicios públicos ni inversiones con dinero que no está aprobado". "Gobernar con responsabilidad quiere decir garantizar primero los intgesos y luego comprometer el gasto", ha subrayado Perelló, quien ha explicado que la alegación presentada reclama que antes de ejecutar cualquier partida vinculada a ingresos del Govern o del Estado se disponga de "garantías formales, expresas y documentadas" que acrediten la disponibilidad real.

Asimismo, han exigido que el Consell haga pública información "clara y detalladas" sobre qué partidas tienen financiación asegurada y cuáles están condicionadas a futuros acuerdos o a la aprobación de presupuestos superiores. La portavoz ecosoberanista ha remarcado que la prudencia presupuestaria "no es una opción, es una obligación institucional" y ha considerado que un Consell "solvente, transparente y útil para la ciudadanía no puede jugar con la incertidumbre financiera ni poner en riesgo los servicios públicos".

La formación ha subrayado que la alegación no pretende bloquear el presupuesto, sino garantizar una gestión "rigurosa, responsable y orientada a proteger el interés general y el bienestar de la ciudadanía de Mallorca".

"Una oposición vacía"

El PP del Consell ha respondido tras las intervenciones de la oposición y ha lamentado "el nivel y la falta de coherencia del PSOE" después de que los socialistas hayan criticado los presupuestos insulares para 2026, pese a que, a su criterio, "ellos mismos los dieron por válidos con sus propias enmiendas".

Para el portavoz adjunto de los populares, Bernat Vallori, los socialistas han demostrado "su hipocresía" presentando enmiendas por valor de unos ocho millones de euros dentro de un presupuesto de más de 760 millones. "Si realmente no les gustaban, habrían propuesto cambios de calado, pero no lo hicieron, porque en el fondo los avalan", ha dicho Vallori, agregando que la portavoz socialista está "completamente desorientada, sin liderazgo ni proyecto".

También ha criticado que Cladera está "inmersa en los escándalos de su propio partido y sin ninguna propuesta para los mallorquines" y que la formación socialista "se ha convertido en una oposición vacía, que ni propone ni aporta, y que se dedica únicamente a criticar para mantenerse visible".

El PP ha remarcado que, mientras los socialistas "hacen ruido y cortinas de humo", el Consell "sigue gobernando desde la calle, escuchando a los ciudadanos y trabajando con rigor y responsabilidad para mejorar la vida de los mallorquines". Con todo, el popular ha defendido que los presupuestos insulares son "serios, sociales y realistas" y que "responden a lo que necesita Mallorca". "Los socialistas no creen en ellos porque hace tiempo que no creen ni en sí mismos", ha zanjado.