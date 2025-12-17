El Govern ayudará a quienes cobran alquileres

El único punto de coincidencia entre PP y PSOE establece que los propietarios de varias viviendas son unos mártires, en tanto que los inquilinos componen una pandilla de vagos miserables y envidiosos. De ahí que Pedro Sánchezacabe de anunciar un Real Decreto para auxiliar a los arrendadores ante los impagos de los alquileres, en un Gobierno de ultraizquierda. De ahí que el Govern de PP/Vox proponga subvencionar a los terratenientes que cumplen con la misión benéfica de cobrar miles de euros mensuales por sacar sus pisos al mercado.

El inquilino es por definición un presunto okupa, que cualquier día dejará de pagar arbitrariamente la cantidad ridícula que hoy desembolsa, que desgasta el inmueble con su uso, que ronca, que debería pagar hasta la hipoteca o los impuestos de los alquileres que cobra el propietario. Esta última injusticia pretende ser allanada por el Govern, proponiendo a las víctimas de alquileres excesivos que paguen a través de fondos públicos a quienes han tenido la desgracia de heredar varias viviendas con su hercúleo esfuerzo.

Los entusiastas de la polarización olvidan que, a la hora de cobrar, PP y PSOE cabalgan juntos. La semana pasada, el conseller José Luis Mateo lanzó un emotivo «llamamiento» a propietarios y promotores para que no suban sin límite los alquileres «ante el drama habitacional». Se limitaba a copiar con un año de retraso el «llamamiento» de la ministra Isabel Rodríguez, que apelaba a la solidaridad de los propietarios para bajar los alquileres. «Les pido que se hagan cargo de esta necesidad social, y que valoremos estas rentabilidades en términos sociales», predicaba la titular de Vivienda al borde de las lágrimas. Y todavía hay gente que sostiene que socialistas y populares no tienen corazón.

PP y PSOE avalan conjuntamente la solución final, el exterminio de los inquilinos españoles. Esta voluntad compartida se enfrenta al pequeño detalle de que alguien debería paga los alquileres, y aquí surge la propuesta revolucionaria del Govern, para subvencionar a los terratenientes con los recursos de los desheredados. Los populares y socialistas patrocinan así al alimón las ayudas a la vivienda. A sus dueños, más en concreto.