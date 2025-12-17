La Fundación Amancio Ortega concede cinco becas a estudiantes de Baleares para cursar un año en Norteamérica
Para acceder a las becas, los estudiantes de Baleares debieron acreditar un rendimiento académico mínimo de "notable" en tercero de ESO, además de superar pruebas de inglés y una entrevista personal
Cinco estudiantes de centros educativos de Baleares han sido seleccionados en la edición 2026/2027 del Programa de Becas de la Fundación Amancio Ortega para cursar 1º de Bachillerato en Canadá y Estados Unidos el próximo curso. En total, el programa ha otorgado 450 plazas en toda España tras un proceso en el que han participado más de 7.800 alumnos.
La selección exige un rendimiento académico mínimo de “notable” en 3º de ESO y se completa con una prueba específica de inglés y una entrevista personal en la fase final. La fundación destaca que, desde la puesta en marcha del programa, han sido becados más de 5.600 estudiantes.
El reparto por territorios incluye a Andalucía (89), Aragón (7), Asturias (10), Canarias (21), Cantabria (15), Castilla y León (19), Castilla-La Mancha (18), Cataluña (32), Comunidad Valenciana (48), Extremadura (8), La Rioja (3), Madrid (58), Murcia (19), Navarra (2) y País Vasco (16), además de Baleares (5).
La beca cubre todos los servicios necesarios para realizar un curso académico en el extranjero: permiso de estudiante, viaje, tasas de escolarización y matrícula en un centro educativo, así como alojamiento y manutención en una familia anfitriona, seguro de asistencia sanitaria y de responsabilidad civil, asignación mensual, convalidación del curso y seguimiento y apoyo continuado durante la estancia.
- La Audiencia de Baleares pone en busca y captura a la dueña de la inmobiliaria de Mallorca acusada de estafa
- El teniente coronel José Manuel Durán, elegido nuevo jefe del Estado Mayor en Baleares
- El comandante general afirma que el Ejército español 'es el mejor del mundo
- El Supremo confirma que los hoteleros de Baleares no pueden imponer las vacaciones a sus fijos discontinuos
- Koldo apunta a la posible participación de Armengol en las contrataciones investigadas
- Llega la borrasca Emilia: así afectará a Mallorca
- Un experto en derecho inmobiliario de Mallorca: “Muy atentos a cuándo y cómo nos notifican el fin del contrato de alquiler porque nos puede salvar de terminar en la calle”
- Los restaurantes reprochan a los hoteleros su 'error' por llevar a la vía judicial las vacaciones de los fijos discontinuos