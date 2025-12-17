La Fundación Amancio Ortega concede cinco becas a estudiantes de Baleares para cursar un año en Norteamérica

Cinco estudiantes de centros educativos de Baleares han sido seleccionados en la edición 2026/2027 del Programa de Becas de la Fundación Amancio Ortega para cursar 1º de Bachillerato en Canadá y Estados Unidos el próximo curso. En total, el programa ha otorgado 450 plazas en toda España tras un proceso en el que han participado más de 7.800 alumnos.

La selección exige un rendimiento académico mínimo de “notable” en 3º de ESO y se completa con una prueba específica de inglés y una entrevista personal en la fase final. La fundación destaca que, desde la puesta en marcha del programa, han sido becados más de 5.600 estudiantes.

El reparto por territorios incluye a Andalucía (89), Aragón (7), Asturias (10), Canarias (21), Cantabria (15), Castilla y León (19), Castilla-La Mancha (18), Cataluña (32), Comunidad Valenciana (48), Extremadura (8), La Rioja (3), Madrid (58), Murcia (19), Navarra (2) y País Vasco (16), además de Baleares (5).

La beca cubre todos los servicios necesarios para realizar un curso académico en el extranjero: permiso de estudiante, viaje, tasas de escolarización y matrícula en un centro educativo, así como alojamiento y manutención en una familia anfitriona, seguro de asistencia sanitaria y de responsabilidad civil, asignación mensual, convalidación del curso y seguimiento y apoyo continuado durante la estancia.