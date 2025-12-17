Descubrir Mallorca sin salir de Palma: de sa Calobra a Rafael Nadal en ‘Visual – Mallorca Experience’

Linards Liberts tiene grandes planes con su nuevo proyecto: quiere mostrar Mallorca a los visitantes sin que tengan que salir de Palma. El 1 de diciembre, el letón —que a finales de 2023 abrió también el Fantasy Museum en la plaza Mayor de Palma— inauguró a pocas calles de allí un segundo “museo”: “Visual – Mallorca Experience”.

En lugar de llenarse de selfies en una piscina de bolas o de fotos en salas de espejos para Instagram, esta nueva propuesta pretende que los visitantes conozcan mejor la isla.

“Aquí pueden vivir el verdadero Mallorca”, promete el padre de cuatro hijos mientras recibe al diario Mallorca Zeitung. Su público objetivo son turistas alojados, por ejemplo, en Alcúdia o Magaluf que quizá no conocen la carretera de curvas hacia sa Calobra.

Liberts llegó por primera vez a la isla como simple visitante durante la pandemia. Hoy vive con su familia en Felanitx. “Amo Mallorca”, asegura entusiasmado este emprendedor de 46 años.

El responsable, Linards Liberts, frente a un póster gigante / Nele Bendgens

Láminas retro y de diseño moderno

Tras atravesar el telón burdeos de la planta baja, los visitantes entran primero en una sala con pósteres históricos del Foment de Turisme de Mallorca, acompañados de versiones modernas inspiradas en ellos. Quien se detiene un momento descubre que, poco a poco, cada cartel cobra vida.

Ahí está, por ejemplo, el mar frente a los acantilados de sa Foradada, que de repente comienza a brillar. Más a la derecha, en un póster de Cala Figuera, una mujer en bikini posa sobre un embarcadero de madera… y, de pronto, parece empezar a caminar.

“La gente piensa que he colgado pantallas, pero no es así. Los pósteres se animan mediante un archivo proyectado”, explica Liberts.

Detrás de este trabajo —y de otros elementos repartidos en los dos pisos y unos 200 metros cuadrados de la exposición— está la artista Lucinda Dilworth, nacida en Grecia.

Una artista irlandesa también ha experimentado con inteligencia artificial. El resultado es un cortometraje de dos minutos sobre Mallorca que Liberts ha bautizado como “From Pirates to Paradise”. Se proyecta en una pantalla circular de gran tamaño y recorre la historia de la isla, aunque tras la irrupción de los piratas pasa rápidamente a los inicios del turismo.

Quien presta atención distingue símbolos mallorquines recreados digitalmente: la Catedral, el tren de Sóller, los dimonis, los gigantes (gegants), la sobrasada, los maceteros típicos de Valldemossa en las fachadas o incluso Rafael Nadal.

No todo —especialmente algunas zonas costeras y playas— parece realmente Mallorca. “No son reproducciones exactas”, admite Liberts.

El pez pintado por los niños, nadando en la proyección / Simone Werner

Una experiencia submarina interactiva

En la planta inferior es donde, por primera vez, también los niños pueden participar de forma activa. Ya sean caballitos de mar o distintos tipos de peces impresos en hojas DIN A4: los pequeños pueden colorearlos e intentar identificar cada especie. Después colocan el dibujo, junto con su código QR, bajo un escáner.

Bastan unos segundos para que, en una gran pantalla, aparezcan burbujas en una cueva submarina y el pez coloreado por ellos mismos nade allí durante cinco minutos. Si logran tocarlo en la pantalla, se abre una ventana con información sobre esa especie.

Prueba a tocar la vieja máscara de buceo o la estrella de mar… ¡y mira qué ocurre!

Quien prefiera alejarse un poco de tanta estimulación visual puede sentarse en una sala anexa, en auténticos bancos de iglesia fabricados por un taller de carpintería de Valencia. Allí se puede contemplar una colorida roseta animada, muy similar a la de la Catedral, además de dos vitrales laterales. Todo ello acompañado de música sacra con un efecto claramente relajante.

“He leído que en Mallorca hay un número especialmente alto de iglesias”, comenta Liberts. Por eso, un espacio dedicado a ellas no podía faltar en su exposición.

La vidriera animada en el espacio dedicado a la ‘iglesia’ / Nele Bendgens

En la sala del fondo sí que resulta imposible no reconocer Mallorca: imágenes de la isla se proyectan sobre tres paredes contiguas, todas ellas tomadas desde una perspectiva aérea. Es posible 'sobrevolar' a toda velocidad la Cala Tuent, pasar junto al arco natural de Es Pontàs en Santanyí o recorrer Palma de noche. “Hicimos las grabaciones en primavera, cuando había menos gente, y tuvimos que solicitar unas 35 autorizaciones de rodaje. Aun así, nos faltan muchas zonas de la isla”, explica Liberts.

Como todavía no se han añadido rótulos con los nombres de los lugares, la experiencia enseña relativamente poco sobre Mallorca. Eso sí, quien ya conozca la isla puede poner a prueba sus conocimientos.