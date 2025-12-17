Una deducción a la que todavía le falta la letra pequeña y el apoyo de Vox

«Actuamos con una deducción para premiar a aquellos propietarios que actúen con responsabilidad y sensibilidad ante la situación de sus inquilinos». El Govern de Marga Prohens anunció ayer una nueva rebaja fiscal para incentivar que los arrendadores no suban de manera desorbitada los precios de alquileres en la revisión contractual de 2026.

Cabe recordar que, según datos oficiales del Ministerio de Consumo, los 24.500 contratos de alquiler que se renovarán en Balears el próximo año podrían crecer una media de 383 euros al mes, es decir, algo más de 4.600 euros al año. Una cifra elevada que convierte la subida en una cantidad imposible de asumir para muchas familias que viven de un piso de alquiler. ¿Cómo será la rebaja fiscal del Govern para incentivar a los propietarios a no subir los precios de los alquileres?

Ley de simplificación

Está previsto que la propuesta se incluya en la ley de Simplificación Administrativa de Balears. Será un punto añadido al artículo 4 de Deducciones para el arrendador de bienes inmuebles destinados a vivienda permanente en el territorio de Balears. Desde la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación están perfilando el redactado del texto.

Precio ajustado al IPC

Está previsto que puedan acceder aquellos propietarios que congelen el precio de alquiler o que se ajusten al IPC, tal y como venía aplicándose hasta ahora. Cabe señalar que, para aquellos ciudadanos que firmaron contratos de alquiler en 2021, y que ahora pasados los cinco años que estipula la ley de arrendamientos urbanos empiezan a caducar, el límite máximo del aumento de precio del alquiler ajustado al IPC desaparece.

Bonificación

Respecto a cuál será la bonificación que recibirán los arrendadores que se comprometan a no subir el alquiler, no hay todavía nada cerrado, ya que el Govern está perfilando los detalles. No obstante, desde el Ejecutivo señalan que será una cifra que pueda resultar atractiva e incentivar a que se sumen el máximo número de propietarios.

«Incentivar, no prohibir»

El Govern incide en su apuesta de «incentivar» y no prohibir o topar los precios de alquileres. El propio conseller de Vivienda, José Luis Mateo, volvió a argumentar ayer en el pleno celebrado en el Parlament que la limitación no está funcionando en otros territorios donde se está aplicando. «Este Govern apuesta por incentivar y no en recetas mágicas. Insisten en intervenir los precios del alquiler cuando es algo que no está funcionando ni en Cataluña ni en A Coruña.», destacó.