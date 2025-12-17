Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Crecen un 5,7% las defunciones por enfermedades respiratorias y bajan un 1,5% las muertes por tumores en Baleares

Enfermedades respiratorias.

Enfermedades respiratorias. / EUROPA PRESS

EP

Palma

Baleares registró el año pasado un incremento de las defunciones por enfermedades respiratorias del 5,7% respecto al año anterior hasta 818, y una disminución del 1,5% en el caso de las muertes por tumores, hasta las 2.448.

Así se desprende de los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística, que apuntan a un aumento del 9,2% en el caso de los fallecimientos por enfermedades del sistema circulatorio (2.416). Relacionadas con el sistema nervioso, el archipiélago anotó 785 defunciones (-8,9%) y con 922 con el sistema digestivo (-2,7%).

Por otra parte, Baleares registró el año pasado un aumento del 12,64% de las muertes por suicidio (98) y del 2,47% por caídas accidentales (83).

En total, Baleares registró el año pasado 9.023 defunciones, con un incremento interanual del 4,4%.

Datos de España

En el año 2024 se produjeron en España 433.547 defunciones. Por sexo, fallecieron 218.746 hombres y 214.801 mujeres. La tasa bruta de mortalidad se situó en 888,3 fallecidos por cada 100.000 habitantes. La tasa masculina fue de 914,2 fallecidos por cada 100.000 hombres y la femenina de 863,4 por cada 100.000 mujeres.

El 95,8% de las defunciones fueron por causas naturales y el 4,2% por causas externas.

