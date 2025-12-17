Estos son los centros comerciales y supermercados que abren los domingos 21 y 28 de diciembre en Mallorca

Tras el festivo de apertura comercial especial del pasado 6 de diciembre (Día de la Constitución), Baleares se prepara para dos domingos en los que las grandes superficies y comercios podrán abrir, unas fechas clave pensadas para facilitar a los ciudadanos las compras de Navidad.

Se trata de dos festivos de apertura comercial aprobados por el Govern y publicados en el calendario autonómico de 2025.

¿Qué domingos se puede abrir en diciembre en Mallorca?

Estos son los domingos de apertura comercial autorizada en diciembre:

Domingo 21 de diciembre de 2025

Domingo 28 de diciembre de 2025

¿Significa que todas las tiendas estarán abiertas en Mallorca?

Que el calendario comercial marque “día de apertura autorizada” significa que los comercios pueden abrir si lo desean, pero no están obligados. En la práctica, suelen acogerse a estos festivos:

Grandes superficies y centros comerciales de Mallorca.

de Mallorca. Cadenas de moda, equipamiento del hogar y grandes almacenes , que concentran buena parte de las ventas navideñas.

, que concentran buena parte de las ventas navideñas. Algunos establecimientos de proximidad y comercios de barrio que refuerzan su presencia en días de más afluencia.

En cambio, hay negocios que optan por no abrir en festivo por criterios de costes, conciliación y organización interna.

Por ello, aunque el Govern autorice la apertura, se recomienda consultar los horarios concretos de cada centro comercial o cadena antes de desplazarse, así como revisar la información que publican los propios comercios y los portales que actualizan qué centros están abiertos en cada festivo.

Supermercados abiertos en Mallorca los domingos 21 y 28 de diciembre

Los grandes supermercados de la isla estarán abiertos con los siguientes horarios:

Carrefour : de 10:00 horas a 22:00 horas

: de 10:00 horas a 22:00 horas Eroski : Consulta los horarios de las tiendas abiertas aquí

: Consulta los horarios de las tiendas abiertas aquí Aldi : Consulta la lista de tiendas abiertas aquí

: Consulta la lista de tiendas abiertas aquí Alcampo : de 9:00 horas a 22:00 horas

: de 9:00 horas a 22:00 horas Mercadona: La cadena de supermercados de Juan Roig cambió este año su política de aperturas comerciales y abrió sus supermercados el sábado 6 de diciembre. Para los domingos 21 y 28 de diciembre, en general, mantendrá su política habitual de cierre en domingo. Puedes consultar la lista de supermercados de Mallorca aquí.

Centros comerciales abiertos en Mallorca los domingos 21 y 28 de diciembre