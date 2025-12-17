Baleares es la tercera comunidad menos competitiva económicamente, según el CGE

Baleares es la tercera comunidad autónoma menos competitiva económicamente, al situarse en el puesto 15 del Informe de la Competitividad Regional, elaborado por el Consejo General de Economistas de España (CGE).

Dicho estudio se elabora a partir de la explotación del Índice de Competitividad Regional del año 2024 (ICREG 2024) y recoge el mapa de la situación de la competitividad territorial en España, acompañado de un análisis dinámico para identificar las tendencias y evolución de la competitividad estructural.

Así, Baleares se encuentra en el grupo de comunidades de competitividad baja y es una de las tres únicas autonomías en la que el ICREG se reduce en 2024.

Los economistas han señalado que en el archipiélago, el buen comportamiento de los ejes 'Entorno económico' y 'Capital humano' no es suficiente para compensar el descenso en los ejes 'Entorno institucional', 'Eficiencia empresarial' e 'Innovación'.

Los indicadores que contribuyen más positivamente a la competitividad de Baleares son, según el estudio, son la variación del PIB en volumen y la tasa de ahorro, la tasa de paro juvenil y la tasa de temporalidad, la formación continua, desigualdad, tráfico aéreo y accesois intalados y empresas de más de 250 trabajadores.

Por el contrario, las variables que se deterioran en 2024 son el coeficiente de apertura externa, tasa de paro juvenil, abandono escolar temprano, déficit y delitos, variación de la productividad y mujeres empleadoras e investigadores, patentes, gasto en IÇD y gasto en I+D empresarial.

La competitividad regional suaviza su ritmo de avance en 2024, pero se reducen las brechas entre comunidades autónomas en la última década, según se desprende de la novena edición del 'Informe de la Competitividad Regional en España 2025', que cuenta con el patrocinio de Banco Sabadell.

El análisis revela que la competitividad estructural en promedio de las 17 comunidades aumentó un 2% en 2024, en línea con la evolución media del periodo 2008-2024, aunque evidenciando una "progresiva desaceleración, una vez superadas buena parte de las perturbaciones que han afectado en los últimos ejercicios a las cifras del ICREG".

El grupo de comepetitividad alta lo forman Madrid, Navarra y Euskadi

En 2024, el grupo de competitividad alta se mantiene formado por Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra y Euskadi, si bien estas dos últimas regiones intercambian sus posiciones. De su lado, Cataluña se mantiene en el siguiente escalón como única integrante del nivel de competitividad media-alta, mientras que el grupo de regiones con nivel competitivo relativo medio-bajo lo forman La Rioja, Aragón, Galicia, Castilla y León, Cantabria y Principado de Asturias, que progresa desde el nivel bajo.

En este grupo, La Rioja y Galicia "escalan" una posición en detrimento de La Rioja y Castilla y León. Por último, el grupo de competitividad baja está integrado por Región de Murcia y Comunidad Valenciana, que intercambian sus posiciones, Castilla-La Mancha, Canarias, Baleares, Andalucía y Extremadura.

En este contexto, cabe resaltar que el incremento del ICREG en Extremadura, Andalucía y Comunidad Foral de Navarra fue "particularmente intenso" en 2024, mientras que Principado de Asturias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Comunidad de Madrid, Euskadi y La Rioja experimentan crecimientos en el entorno de la media. En Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Región de Murcia no se aprecian cambios reseñables en el último año y el ICREG solo se reduce en Baleares, Canarias y Cantabria.

Aceptable patrón convergente en el periodo 2013-2024

Por otra parte, en 2024, todos los ejes, excepto el referido a la 'Eficiencia empresarial', contribuyen positivamente al crecimiento del ICREG, destacando por su dinamismo los ejes de 'Entorno económico', 'Mercado de trabajo' y 'Capital humano'.

En este sentido, el Consejo ha justificado el análisis de la convergencia territorial por la relevancia que este fenómeno tiene sobre el crecimiento equilibrado, la cohesión regional, la eficiencia global, la mejora en el acceso a servicios y la estabilidad institucional, creando todo ello entornos más atractivos para la inversión y el bienestar colectivo.

"En virtud del análisis realizado, se confirma que la competitividad estructural regional en España ha mostrado un aceptable patrón convergente en el periodo 2013-2024, una vez concluida la crisis de la Gran Recesión", comenta el texto, que concluye indicando que las brechas entre las regiones más y menos competitivas se han reducido con una contribución destacada de la convergencia en innovación, capital humano y mercado de trabajo.

En opinión del presidente de la entidad, Miguel Ángel Vázquez Taín, "el entorno general se caracteriza por un sólido crecimiento económico, apoyado en el dinamismo de la demanda nacional y en la aportación positiva de la demanda externa, gracias al fuerte impulso del turismo". No obstante, Vázquez Taín ha manifestado que "es preocupante la atonía de las exportaciones de bienes".

Para terminar, el presidente de los economistas ha destacado que "pese a persistir considerables diferencias entre regiones a lo largo de los últimos 15 años, la convergencia competitiva regional es una realidad que debe animar a todos los agentes implicados a perseverar en este objetivo".