Baleares es la segunda comunidad de España con la mayor tasa de litigiosidad

Baleares es la segunda comunidad española con la mayor tasa de litigiosidad, por detrás de Canarias. El archipiélago balear ha registrado 35,28 asuntos por cada mil habitantes en el tercer trimestre de 2025, mientras que la media nacional es de 31,25 casos. Por tanto, las islas están cuatro puntos por encima del promedio estatal.

La tasa de litigiosidad en el conjunto de España es de 31,25 asuntos por cada mil habitantes, 4,43 puntos más baja que en el mismo trimestre de 2024, en el que se situó en 35,68. Los territorios con más volumen de litigios en proporción a su población son: Canarias (41,14); Baleares (35,28); Cataluña (34); Asturias (32,79); Murcia (32,09); Andalucía (32,03) y Madrid (31,78) según el informe estadístico del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Mientras, las comunidades con una tasa inferior a la nacional son La Rioja (21,75); País Vasco (22,62); Extremadura (25,18); Navarra (26,06); Castilla-La Mancha (26,23); Galicia (26,70); Castilla y León (28,11); Cantabria (28,82); Aragón (29,40) y Comunidad Valenciana (29,55).

Bajan los procedimientos

Los asuntos de nuevo ingreso registrados en los juzgados de Baleares han experimentado un descenso interanual del 9,5 % durante el tercer trimestre de 2025. Entre julio y septiembre pasados, los asuntos de la jurisdicción civil son los que más han bajado, con un 27 % menos de casos que un año antes. También se han reducido los del orden contencioso administrativo, en un 4,1 %, mientras que en las jurisdicciones de lo penal y de lo social ingresaron un 1,9 % y un 10,9 % más de asuntos, respectivamente.

El número de total de casos contabilizado en el trimestre analizado ha sido de 43.453, una cifra muy similar a la de los asuntos resueltos en ese mismo periodo, 43.108, apenas un 0,5 % menos que en el tercer trimestre de 2024. La casos pendientes de resolver han sido 117.754, un 8,8 % más que hace un año.

En la jurisdicción civil ingresaron 14.257 asuntos, un 27 % menos que un año antes; se resolvieron 17.744 asuntos, un 6,3 % más, y quedaron en trámite 68.992, un 5,1 % más que al final del tercer trimestre de 2024.

Los asuntos registrados en la jurisdicción penal ascendieron a 25.910, cifra que supone un incremento del 1,9 % con respecto al mismo trimestre de 2024. En el mismo periodo, se resolvieron 23.046 asuntos, un 5,2 % menos, y quedaron en trámite 32.388 asuntos, un 18 % más que en el mismo trimestre del año anterior.

En la jurisdicción de lo contencioso administrativo se contabilizaron 829 nuevos asuntos, lo que equivale a un descenso del 4,1 %, y se resolvieron 812, un 0,2 % más que el año anterior. La pendencia se redujo en esta jurisdicción en un 2 %, al quedar pendientes de resolución al final del periodo 6.835 asuntos. Un año más, los órganos judiciales de lo contencioso administrativo han sido los únicos que han conseguido reducir la pendencia en el trimestre analizado.

En la jurisdicción social ingresaron 2.457 nuevos asuntos, lo que supuso un crecimiento del 10,9 % respecto al año anterior. Los resueltos subieron un 1,1 %, con un número total de 1.506 asuntos, y los pendientes al final del periodo (9.539), aumentaron un 17,8 %.