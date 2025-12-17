Autocares Levante: 50 años de tradición familiar en el transporte mallorquín

Autocares Levante celebra este año su 50 aniversario, un hito que simboliza medio siglo de compromiso y servicio en la zona del Llevant de Mallorca, ha informado la compañía integrada en la Federación Empresarial Balear de Transportes (FEBT). La historia de esta empresa familiar se remonta a 1975, cuando Pedro Pascual y Catalina Massanet, vecinos de Capdepera, comenzaron su andadura profesional en el mundo del transporte. Pascual, apasionado por la conducción y por los autocares, trabajaba entonces como conductor para el señor Joan March, de la familia March. Su entusiasmo y vocación lo llevaron a dar un paso decisivo: con mucho esfuerzo y pidiendo un crédito, adquirió sus primeros tres autocares y fundó Autocares Levante en 1975.

En sus primeros años, la empresa operaba desde un solar de Capdepera que servía como aparcamiento. Con el tiempo, y fruto del crecimiento constante, en apenas tres años construyeron su primera nave. Sin embargo, el desarrollo urbanístico de Capdepera obligó a la empresa, hace unos 25 años, a trasladarse a su actual sede, donde edificaron unas instalaciones modernas y funcionales que siguen siendo el corazón de Autocares Levante.

Un referente del transporte en el Llevant mallorquín

A día de hoy, la compañía cuenta con una flota cercana a los 50 autocares y da empleo a una media de 45 trabajadores, consolidándose como una de las empresas de transporte más representativas del Llevant mallorquín. Su actividad abarca tanto el transporte turístico —dando servicio a numerosos hoteles de Cala Rajada y Cala Millor— como el transporte escolar, social y deportivo, participando activamente en la vida cotidiana de la comunidad local.

Autocares Levante es, para muchos residentes, "una empresa de referencia que simboliza cercanía, profesionalidad y compromiso". A lo largo de su historia, ha superado etapas difíciles —como la crisis económica de los años 80—, manteniendo siempre su espíritu familiar y su vocación de servicio.

Continuidad familiar y vocación de futuro

En la actualidad, tras la jubilación de los fundadores, la empresa sigue en manos de la segunda generación: Nofre y María Antonia, hijos de Pedro y Catalina, quienes continúan con la misma ilusión y valores que impulsaron a sus padres. Ambos confían en que la saga familiar tenga continuidad a través de sus propios hijos, garantizando así la permanencia de este legado.

El equipo humano ha sido siempre el eje central de Autocares Levante. Sus responsables destacan que el mayor valor de la empresa son las personas que la integran: conductores, mecánicos y personal de oficina que, más que compañeros, forman una gran familia profesional. La formación continua y la capacitación técnica y humana son pilares fundamentales en su modelo de gestión, conscientes de que el sector exige cada vez más cualificación y especialización.

A lo largo de cinco décadas, Autocares Levante ha sabido adaptarse a los cambios, modernizar su flota y responder con calidad y compromiso a las necesidades de residentes y visitantes. Hoy, la empresa afronta el futuro con la misma vocación con la que empezó: ofrecer un servicio de transporte seguro, eficiente y cercano, fiel a los valores que la han convertido en un referente del transporte discrecional mallorquín.