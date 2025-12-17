Los arquitectos participarán en el programa de estudios de Arquitectura de la UMAC

Los miembros del Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears (COAIB) participarán en la definición y el desarrollo de los estudios de Arquitectura que se impartan en la futura Universitat de Mallorca (UMAC).

Es uno de los aspectos recogidos en el convenio de colaboración entre el COAIB y ADEMA, suscrito ayer por el presidente de la escuela universitaria, Diego González, y el decano del colegio de arquitectos, Bernat Nadal Alemany, con la intención de desarrollar para acciones conjuntas de carácter académico, cultural y formativo.

De este modo, el colegio profesional formará parte de la comisión redactora de los programas académicos cuando la nueva institución universitaria cuente con la correspondiente facultad. También podrá proponer arquitectos colegiados que cumplan los requisitos legales para incorporarse como profesorado en los estudios de grado o máster vinculados a su disciplina.

Además, el convenio incluye medidas específicas de apoyo a la formación, como la aplicación de un descuento del 15% en la matrícula de los cursos impartidos por la Universitat de Mallorca para los colegiados del COAIB y sus familias.

Asimismo, prevé el establecimiento de procedimientos para el reconocimiento académico de la formación continua impartida por el COAIB con el fin de que esta pueda ser tenida en cuenta a efectos de reconocimiento de créditos en el ámbito universitario.

Con el objetivo de promocionar la cultura arquitectónica, la mejora continua de la formación superior y el fortalecimiento de los vínculos entre el ámbito universitario y el ejercicio profesional, el convenio tratará de garantizar el acceso compartido a recursos bibliográficos y documentales.

A partir de su entrada en vigor, los estudiantes matriculados en los grados, másteres y programas de doctorado de la futura universidad, así como su personal docente e investigador, podrá acceder a los fondos bibliográficos, hemerográficos y documentales de la biblioteca del COAIB para fines exclusivamente académicos y de investigación. Este acceso se concibe como un apoyo para la elaboración de trabajos de fin de grado, trabajos de fin de máster, estudios de doctorado y proyectos de investigación.